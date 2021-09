Regionali, candidato PD Reggio rinviato a giudizio. Tansi: “Bruni prenda le distanze”

REGGIO CALABRIA – A rivelarlo alla Dda di Reggio Calabria Antonio Cataldo, esponente dell’omonima cosca di Locri, che dal giugno scorso collabora con la giustizia. La ‘ndrangheta voleva uccidere il figlio di Nicola Gratteri. In merito a tali dichiarazioni il sostituto procuratore della Dda Giovanni Calamita ha depositato due verbali agli atti del processo “Riscatto-Mille e una notte”.

Cataldo, condannato a 8 anni di reclusione nel processo “Mandamento Jonico”, ha riferito ai magistrati ciò che ha sentito nel carcere di Reggio Calabria nel 2013, quando del procuratore Gratteri si parlava come possibile Ministro della Giustizia del Governo Renzi. Nomina che poi sfumò.

A parlare a Cataldo del progetto di attentato al figlio di Gratteri sarebbe stato un esponente della cosca Cordì, Guido Brusaferri: “Nel 2013 – ha detto Antonio Cataldo – l’unico argomento associativo di cui ho parlato con Brusaferri é stato il proposito di attentato al figlio del dottore Gratteri. Tra noi detenuti, in particolare quelli di Locri, c’era allarme per la sua nomina a ministro. Temevamo, in particolare, leggi più ferree contro la criminalità organizzata. Ma Brusaferri mi tranquillizzò dicendo ‘tanto tra poco sistemano il figlio’. Lo avrebbero investito con una macchina”.

Morra: “Vigliacchi”

“Progettare l’omicidio del figlio per arginare l’azione del padre”. Così Nicola Morra in un post su Facebook: “Si apprende dall’edizione di Gazzetta del Sud che Antonio Cataldo, 57enne di Locri, ha avviato il percorso di collaborazione con la giustizia. Cataldo, esponente di una delle famiglie che nella Locride ha seminato il terrore ‘ndranghetistico, nello specifico ha riferito che nel 2013 un altro detenuto, anche questo di Locri, «mi ha raccontato del progetto per compiere un attentato al figlio del dottore Gratteri che in quel momento era stato proposto come ministro della Giustizia».

Sulla circostanza di una nomina a ministro di Nicola Gratteri, attuale procuratore capo a Catanzaro, il collaboratore evidenzia il fatto che «c’era un allarme in generale… delle persone detenute… loro temevano delle… dei processi… e leggi più ferree». E sulle modalità: «Specifico che non volevano spararlo, ma che lo avrebbero investito con una macchina». Fra qualche giorno in Calabria si voterà per le regionali. Chi dei vari candidati dovesse cercare voti in certi mondi che puzzano di ‘ndrangheta in maniera vergognosa, dovrà rispondere di rapporti con “ominicchi” che non si fanno scrupolo nel progettare di ammazzare giovani ed adolescenti sol perché figli di uomini che hanno senso del dovere e dello Stato.

In un secondo post Morra scrive: “Tanti stanno esternando solidarietà ed attenzione per il magistrato Gratteri per la notizia del progetto d’attentato al figlio dello stesso magistrato da parte delle cosche della Locride ideato, pare, nel corso del 2013, quando si diffondevano ipotesi di un suo imminente futuro da Ministro della Giustizia. Alcuni poi ricordano che nel 2016 l’altro figlio del dottor Gratteri sfuggì ad un tentativo di rapimento da parte di due finti poliziotti a Messina. Pochi però meditano sui suggerimenti che da sempre Gratteri offre per migliorare l’amministrazione della giustizia in Italia, e ancora meno hanno fatto proprie le riflessioni di Gratteri sulla riforma Cartabia! A voi le conclusioni”.

Nesci: “lo Stato è con lui”

La Sottosegretaria al Sud e alla coesione territoriale Dalila Nesci ha espresso solidarietà al procuratore Gratteri: “Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia riguardanti il progetto di un attentato ai danni del figlio sono gravissime e allarmanti. Esprimo la mia massima solidarietà a Gratteri, lo Stato è con lui nella lotta alla criminalità organizzata e in particolare alla ‘Ndrangheta in Calabria”.

“Da oltre 30 anni il procuratore Gratteri vive minacciato dalle ‘ndrine, ma – aggiunge – un piano tanto terribile e vigliacco ai danni dei suoi affetti più cari sconvolge tutti noi. Gratteri è un uomo dello Stato che ha sempre dimostrato una determinazione incrollabile: questo deve rafforzare ulteriormente il nostro impegno contro la criminalità organizzata. Ho manifestato personalmente a Gratteri la vicinanza delle istituzioni a lui e alla sua famiglia. Non è solo in questa battaglia, liberare il Paese dalle mafie – conclude la Sottosegretaria Nesci – rappresenta un’assoluta priorità perché significa difendere il futuro dei nostri territori”.