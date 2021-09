Zingaretti in Calabria lancia Amalia Bruni “garanzia di buongoverno”. E domenica arriva Enrico Letta

CATANZARO – “Sono tornato qui per Amalia Bruni, una delle eccellenze della Calabria, e sono felice della sua candidatura. Da militante dico che c’è una sola candidatura che può fermare la vittoria della destra in questa regione ed è la sua. Lo sappiamo, lo sanno tutti. Quindi l’appello che faccio con il cuore è che si faccia una scelta di campo per salvare questa regione. Poi da persona che grazie ai cittadini della sua terra da 14 anni fa l’amministratore e da otto è presidente della Regione posso dire di avere vissuto il Covid e questo, tra le tante cose, mi ha confermato che la qualità della vita cambia anche a secondo di chi governa il territorio”. Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando con i giornalisti a Catanzaro dove è intervenuto per inaugurare la Festa regionale dell’Unità.

“Nei territori governati male – ha aggiunto Zingaretti – si vive peggio e, anzi, si rischia di non vivere più. Il tema del buongoverno non è una variabile indipendente da quello della qualità della vita. Ci si chiede: ci sarà o meno lavoro, ci sarà una buona sanità?. Tutto questo, perché nessuno regala niente, dipende dalla qualità del governo di questa terra. Per questo è fondamentale votare per Amalia Bruni presidente”. “Ho provato sulla mia pelle – ha sostenuto ancora Zingaretti – cosa vuol dire risanare una Regione e portarla ai vertici della campagna di vaccinazione in Italia anche grazie alla grande passione e alla grande dedizione che molti hanno profuso in questa azione”.

Enrico Letta in Calabria domenica

“Sentire tutto l’appoggio del Partito Democratico per me è molto importante, perché è un partito strutturale di governo assieme al M5S: oggi Nicola Zingaretti, domani Michele Emiliano e domenica il segretario Enrico Letta legittimano il concetto di ricostruzione generale della coalizione e della Calabria”. Lo ha detto Amalia Bruni candidata governatrice del centrosinistra alle prossime regionali del 3 e 4 ottobre, nella conferenza stampa d’apertura della festa dell’Unità calabrese che si tiene da oggi a domenica presso il parco Gaslini, a pochi metri dal mare di Catanzaro. Affiancata da Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, la scienziata scelta dalla coalizione dopo lunga e difficoltosa selezione, ha aggiunto che “non ci sono nemici interni nella coalizione, ma persone della sinistra che rischiano di consegnare la Calabria alla destra”.

Zingaretti “arriveranno miliardi in Italia, attenzione”

“Da amministratore dico attenzione: stanno arrivando miliardi di euro in Italia e ci sarà una competizione come è giusto che sia tra territori, tra progetti, tra opportunità. Quindi avere nei prossimi anni una Calabria libera e centrata sull’amore di chi è rimasto qui a combattere da scienziata è un valore aggiunto”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Catanzaro. “L’Italia – ha aggiunto Zingaretti – è riuscita prima con Conte e ora con questo grande Governo che è il Governo Draghi a mettere in campo progettualità importanti per miliardi. Ma quando tutto questo arriverà a terra in termini di infrastrutture, di lavoro, di crescita tutto dipenderà da chi questo territorio lo governerà”. “Qui voi avete – ha sostenuto ancora Zingaretti – una donna come Amalia Bruni che in questi anni, malgrado tutto, è riuscita a garantire e gestire una delle eccellenze italiane della scienza. Per questo quando ho saputo della sua candidatura la prima cosa che ho detto è stata: se solo posso dare un dito, non una mano perché sarei presuntuoso, per lanciare un messaggio e per dire che occorre una mobilitazione generale affinché si alzi la testa e si volti pagina”.

“Sinistra divisa? Conta sistema elettorale”. Bruni: “non disperdere i voti”

“Ognuno ha diritto di esprimere le proprie idee. Anzi, in una democrazia è importante che ci siano idee diverse perché la democrazia è il confronto delle idee. Ma poi ci sono i sistemi elettorali e soprattutto quello maggioritario a turno unico. Si vota per esprimere grande ricchezza e pluralismo ma insieme a questo c’è la forza dell’unità perché altrimenti sono voti persi e paradossalmente, a prescindere da chi si candida, producono l’effetto opposto facendo vincere quello più lontano dalle tue idee”. Lo ha detto Nicola Zingaretti rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla presenza di più candidature che fanno capo alla sinistra. “Io sono qui – ha aggiunto Zingaretti – unitevi per fare vincere l’unica possibilità di affermazione dell’area di centrosinistra perché altrimenti la frammentazione, che è una dannazione della cultura della sinistra italiana, produce l’effetto opposto”. Sui sondaggi che danno in netto vantaggio il centrodestra, Zingaretti ha detto: “quando ero segretario del Pd, tutti i sondaggi dicevano che sarebbe finita 7-0 per il centrodestra e invece è finita 4-3 per il centrosinistra. I sondaggi sono importanti ma è più importante il voto e la libertà delle persone. Quindi, da qui al 3 ottobre la partita in Calabria è apertissima”.

“Serve il voto utile, altrimenti si rischia di consegnare alla destra la regione, e questo significa condannare la Calabria in maniera definitiva”. Lo ha detto Amalia Bruni, candidata del centrosinistra a alla presidenza della Regione Calabria, parlando con i giornalisti alla festa regionale dell’Unità del Pd, alla quale oggi è intervenuta insieme al governatore del Lazio Nicola Zingaretti. “L’altro appello fondamentale – ha aggiunto Bruni – non è a chi solitamente va a votare ma a quelli che hanno questa disillusione che li porta a non votare, che è fondamentale combattere”. “Noi abbiamo bisogno di tutti i calabresi per fare la nostra rivoluzione gentile. Per fare questo, – ha aggiunto Amalia Bruni – ognuno deve entrare con questo sogno e con questa grande responsabilità per ricostruire insieme a noi questa terra. Non ci sono nemici interni, ci sono persone della sinistra che si sono spostate e rischiano di fare un danno, con un voto inutile che anzi rischia di consegnare questa terra alla destra“. “I cittadini – ha rimarcato la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria – devono stare veramente molto attenti, se hanno a cuore le sue sorti non possono permettere di disperdere i voti e consegnarli nelle mani di persone e schieramenti che non hanno alcuna possibilità di vincere”.