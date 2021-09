Polemica su short list in campagna elettorale, Calabria Verde ritira l’avviso

CATANZARO – La sospensione “al fine di evitare ogni possibile fraintendimento in ordine alle effettive finalità ed agli scopi reali dell’iniziativa”. E’ la stessa azienda, Calabria Verde, a correre ai riparti dopo le polemiche sorte attorno alla pubblicazione di un avviso per l’individuazione di professionalità esterne per attività di consulenza in materia fiscale, contabile, contributiva, previdenziale e di contabilità pubblica.

“L’Azienda ritiene opportuno e doveroso precisare, per una corretta informazione e nel segno della massima trasparenza, che la procedura in oggetto, naturalmente promossa nel pieno rispetto delle norme di legge, era (è) resa urgente dalla necessità di non far più ricorso, come invece incredibilmente avvenuto negli ultimi 5 anni, nel silenzio di chi oggi strumentalmente grida allo scandalo, alla procedura dell’affidamento diretto per l’assegnazione degli incarichi in questione, peraltro già scaduti e che risulta impossibile conferire a personale interno, dal momento che tra le fila dello stesso non risultano figure idonee a tal fine”.

“Appare altresì utile sottolineare che – scriva Calabria Verde – come da previsione di cui al punto 3.7 dell’avviso, la short list in oggetto dovrebbe essere formata con decorrenza di almeno 40 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso, dunque ben dopo la conclusione della fase elettorale in corso. Nel corso degli ultimi 10 mesi, grande è stato l’impegno, la professionalità e la trasparenza profusa dalla dirigenza di “Calabria Verde”, ed in particolare dall’Ufficio del Commissario, per tagliare questi nodi e dare soluzione a problematiche mai affrontate, che si trascinavano da anni, appesantendo come zavorra il cammino dell’Azienda”.

“Pure per questo – conclude la nota arrivata dalla segreteria del Commissario straordinario Calabria Verde – al fine di evitare ogni possibile fraintendimento in ordine alle effettive finalità ed agli scopi reali dell’iniziativa, d’intesa con la struttura Dipartimentale, l’Ufficio del Commissario di “Calabria Verde” ha disposto la temporanea sospensione dell’avviso, onde preservare la serenità e l’efficacia dell’operato di un’Azienda che, pur tra infinite problematiche e con carenza di mezzi e personale, è quotidianamente in prima linea nella difesa del territorio e del patrimonio boschivo calabrese”.