Bologna: arrestato per un altro incidente mortale l’autore della strage dei ciclisti

COSENZA – Torano a diminuire i nuovi contagi da coronavirus in Calabria (circa un centinaio in meno rispetto a ieri) con un numero di tamponi processati in leggera diminuzione. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +3.819 test, con un tasso di positività che scende al 5,32%. Per sapere se la nostra regione resterà in zona bianca bisognerà attendere il consueto monitoraggio di ISS e Ministero della salute atteso per domani. I dati dei ricoveri lasciano la Calabria sull’orlo della zona gialla, anche se oggi non si registrano posti letto occupati in più nelle aree mediche e le terapie intensive diminuiscono di altre due unità. In base all’ultimo aggiornamento dell’Agenas è stata supera sia la soglia del 15% stabilita per i ricoveri ordinari (è al 17%) sia quella delle terapie intensive: siamo al 10,2%, poco in più del limite fissato al 10%. Triste il bilancio dei dei decessi con almeno una vittima in ognuna delle province: sono in totale sei oggi i decessi. Tornando ai contagi, sono +203 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +299) comprese 2 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +66 contagi, Catanzaro +29, Crotone +28, Vibo Valentia +7, Reggio Calabria +71 Altra Regione o Stati esteri +2. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 81.694 casi totali da inizio pandemia.

Scendono i casi attivi, se vittime nelle ultime 24 ore

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende lievemente il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 4.835, con una diminuzione di 89 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 75.494 con un incremento di 286 persone nelle ultime 24 ore. Come detto oggi ci sono se vittime: due vittime a Reggio Calabria e una rispettivamente a Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 1.365.

Ricoveri invariati, lieve calo delle intensive

Dopo giorni di numero in costante aumento oggi non si registrano aumenti in area medica (3 ricoveri e 3 dimissioni) mentre scende di due unità il numero delle terapie intensive. Sono complessivamente 191 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 177 si trovano nei reparti di malattie infettive (+0) e 14 in terapia intensiva (-2). Infine sono 4.644 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 87 persone rispetto a ieri. Di queste, 350 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 220 (25 in reparto, 4 in terapia intensiva, 191 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.980 (10.830 guariti, 150 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.604 (46 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1553 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.088 (24.464 guariti, 624 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 415 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.397 (7.287 guariti, 110 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.050 (83 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.962 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.497 (26.119 guariti, 378 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 193 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.079 (5.983 guariti, 96 deceduti)