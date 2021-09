Randagismo, manifesto per i 4 candidati: 10 azioni concrete per contrastarlo

COSENZA – Gli ultimi a ritornare in classe domani mattina saranno gli 813.853 alunni di Calabria e Puglia. Tra Green Pass, mascherine, test salivari, finestre aperte o impianti di areazione, sono diverse le misure messe in campo dal governo per contrastare il rischio di contagio da coronavirus nell’anno che vede il ritorno in presenza al 100% anche nella nostra regione, il terzo anno scolastico in epoca covid con un’arma in più (i vaccini) alcune incertezze e i soliti problemi. Domani ci sarà una personalità d’eccezione che abbraccerà virtualmente gli studenti calabresi delle scuole di ogni ordine e grado che torneranno tra i banchi di scuola. All’ Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro ci saranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Le distanze fisiche, pur colmate in vario modo dalla vicinanza virtuale grazie al massiccio ricorso alle tecnologie e la gestione del distanziamento nelle attività in presenza hanno condizionato il modo di stare insieme e di condividere esperienze formative che si sostanziano nella quotidianità delle relazioni e, soprattutto per i più piccoli, nella corporeità, nel movimento, nel contatto anche fisico.

La grande novità di settembre è l’obbligo del Green pass per tutto il personale scolastico, esteso anche a chiunque entri all’interno degli istituti, genitori e accompagnatori compresi. Sarà una giornata particolare soprattutto per i bambini dai 3 e i 5 anni della scuola dell’infanzia e per i loro genitori. In questa fascia di età è normale la presenza dei genitori all’inizio dell’attività scolastica per favorire l’inserimento e l’impatto con il nuovo ambiente, e anche successivamente. Le regole in caso di contagi e su come gestire queste situazioni sono le stesse dello scorso anno: se un alunno, sintomatico o meno, risulta positivo ad un tampone, tutti i contatti considerati “stretti” avuti nelle ultime 48 ore vengono messi in quarantena preventiva. Sta poi alla Asl decidere per la quarantena a tutta la classe, cosa che di prassi viene decisa perchè è proprio in aula che sono ipotizzabili i maggiori contatti tra gli alunni. Per gli insegnanti invece, se sono state rispettate tutte le linee guida del caso, non sarà posto in quarantena e potrà continuare ad insegnare nelle altre classi. EÈ prevista inoltre la sanificazione della classe degli studenti coinvolti. Verranno effettuati anche dei test salivari a campione.

Trasporti all’80% e doppi turni

Per quanto riguarda invece i ragazzi più grandi, la Prefettura di Cosenza, ha approvato il nuovo Documento Operativo per il raccordo degli orari delle attività didattiche e del Trasporto pubblico locale in vista della riapertura del nuovo anno scolastico. Il Documento operativo, prendendo atto dei dati sulla popolazione scolastica pendolare, trasmessi dall’Ufficio scolastico provinciale, nonché dello schema elaborato dall’Amministrazione regionale attinente alle corse aggiuntive necessarie a garantire il trasporto di tutti gli studenti pendolari e tenendo anche conto delle disposizioni nazionali emanate in materia, che prevedono la piena fruizione al 100% della scuola da parte degli studenti e il limite massimo di capienza dei bus che si attesta all’80%, ha istituito due fasce di ingresso, una alle 8,00 ed una alle 9,30, e due fasce di uscita, pure con una distanza temporale di 1 ora e trenta. Si è, inoltre, stabilito congiuntamente di operare un costante monitoraggio nelle prime due settimane dall’inizio delle attività didattiche finalizzato alla verifica dell’attuazione delle misure adottate con il nuovo Piano e di ogni eventuale variazione degli scenari di riferimento anche al fine di apportare, ove necessiti, una rimodulazione del Documento adottato.

Occhiuto ai piccoli alunni: “siate tranquilli e allegri ma sempre attenti”

“Care bambine e cari bambini, il 20 settembre ricomincia la scuola in presenza. Dopo le tante vicissitudini che abbiamo attraversato lo scorso anno per colpa del virus, quest’anno si torna in classe e per voi sarà un’emozione grande incontrare per la prima volta quei compagni di scuola insieme ai quali inizierete un percorso che sarà non solo un viaggio tra i banchi e le tante cose da apprendere, ma anche il modo per fare nuove amicizie e stimolare la vostra curiosità. Si dice che chi trova un amico trova un tesoro e a scuola, di solito, nascono quelle amicizie che poi durano tutta una vita”. Inizia così il messaggio che il sindaco Mario Occhiuto ha indirizzato agli alunni di prima elementare che da domani, entreranno per la prima volta nelle aule scolastiche della città. “Anch’io, come voi – scrive – quest’anno sono molto emozionato ed ho un motivo in più per esserlo. Dopo aver guidato per dieci anni da sindaco la nostra amata città, terminerò, tra qualche settimana, la mia esperienza amministrativa e questa è la lettera, indirizzata a voi piccoli studenti, che coincide con il mio saluto conclusivo di questo esaltante viaggio al timone della città. Anche se abbiamo, per combattere il virus, armi efficaci come il vaccino – scrive ancora Occhiuto nel suo messaggio di inizio anno scolastico – è bene tenere desta l’attenzione ed è per questo che bisogna, ancora per un po’, rispettare le regole che ci vengono indicate”.

“Seguire le lezioni in presenza è importantissimo e perché ciò avvenga senza interruzioni, occorre stare sì tranquilli e allegri, ma sempre un po’ attenti per mettere alla porta questo dispettoso virus. Anche quest’anno ci siamo impegnati tanto per offrirvi ambienti confortevoli e sicuri, grazie alla preziosa e instancabile collaborazione dell’assessore alla scuola, Matilde Spadafora Lanzino, alla quale va il mio più sentito ringraziamento per tutto il lavoro che, insieme, siamo riusciti a fare in questi anni durante i quali il suo impegno è stato costante e considerevole. La vostra intelligenza e il fatto che voi sapete padroneggiare al meglio, già dalla vostra tenera età, le nuove tecnologie – prosegue il messaggio di Occhiuto – ci fa essere fiduciosi sul futuro della nostra città che tutti vorremmo fosse ancora più bella e pronta a realizzare i sogni e i desideri di ognuno di noi. Voi avete un ruolo importante, perché siete voi il nostro futuro e, grazie alla scuola, che vede iniziare un nuovo anno di studi, potrete contribuire a disegnare la città degli anni a venire, nella quale ci saranno sempre più spazi liberi e aperti a voi dedicati e dove sarà possibile svolgere tante attività sportive. Proprio in questi giorni Cosenza riceve un premio importante come città del benessere perché abbiamo chiuso una strada del centro della città per farne un Parco urbano con i campi di strada, così come accadeva una volta, e dove è possibile giocare e divertirsi. Nel tempo libero potrete approfittarne. Intanto, che la scuola cominci! E buon inizio del nuovo anno scolastico a tutti”.

Manna “diritto allo studio è bene costituzionale”

Messaggio di buon inizio anno anche dal sindaco di Rende Marcello Manna “cari bambine e bambini, cari ragazze e ragazzi, domani tornerete a sedere nei vostri banchi e lo farete con la piena consapevolezza che il ritorno alla normalità del vivere quotidiano è divenuto bene da tutelare. Il diritto allo studio è bene costituzionale da tutelare da parte delle istituzioni.

Perché l’educazione deve essere mossa da un’apprendimento corrisposto, dalla presenza fisica, dallo scambio immediato e vivace, da un lessico famigliare che si costruisce solo con l’esperienze quotidiane. La scuol a- aggiunge Manna – alimenta la vostra sete di sapere rendendovi autonomi, capaci di esercitare il pensiero critico. Solo così sarete capaci di divenire adulti, capaci di decidere del vostro futuro. Noi adulti saremo ogni giorno al vostro fianco e assisteremo all’immutato miracolo della vostra crescita, del vostro autodeterminarvi in un mondo che rispetti le differenze e sia più equo. Buon primo giorno di scuola: che sia l’inizio di un percorso di felicità per voi tutte e tutti”.