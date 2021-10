La Calabria celebra la Settimana del Pianeta Terra

GIOIA TAURO (RC) – E’ stato denunciato per detenzione clandestina di volatili appartenenti a una specie protetta, un 30enne gioiese, il quale, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 10 esemplari vivi di cardellino “cardueliscarduelis” e non aveva alcuna documentazione attestante la legale provenienza e l’acquisizione dei volatili. Gli esemplari erano riposti in parte in una voliera all’ingresso del fabbricato di proprietà dell’uomo, e in parte in singole gabbie. Tutti sono stati posti sotto sequestro ed essendo abili al volo senza evidenti atteggiamenti di imprinting all’uomo, sono stati liberati in natura dai militari.

Purtroppo il commercio degli esemplari di cardellini è molto florido perché si tratta di una specie molto apprezzata per il canto melodioso. Una parte di questi esemplari, prelevati in natura, vengono sovente avviati a traffici internazionali in quanto molto richiesti, soprattutto all’estero dove è facile trovare estimatori disposti a sborsare anche migliaia di euro per i cosiddetti esemplari “campioni”.

Strumento fondamentale per la tutale della flora e della fauna selvatiche, è la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Convention on International Trade in EndangeredSpecies of Wild Fauna and Flora), denominata C.I.T.E.S., nata dall’esigenza di monitorare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti di essi e/o prodotti derivati), il cui sfruttamento economico-commerciale può risultare, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. In ambito nazionale, la fauna selvatica a sangue caldo (c.d. omeoterma) è tutelata dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel definire la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell’interesse nazionale e internazionale,la norma individua gli oggetti di tutela e, nell’ambito dell’avifauna, tutte le specie in pericolo di estinzione, quali appunto i cardellini.