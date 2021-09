Incidente sulla Statale 18: camion contro auto, due feriti

COSENZA – Dopo due giorni di dati sostanzialmente stabili, oggi si registra un nuovo deciso aumento dei contagi da coronavirus in Calabria (raddoppiati rispetto a ieri) con un numero di tamponi processati praticamente simile rispetto a ieri. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +4.467 con un tasso di positività che torna a salire verso l’alto e si attesta al 6,69%. Resta sotto osservazione la situazione ricoveri dove si continuano a registrare numeri in salita, soprattutto nei posti letto occupati in area medica, dove oggi si contano ben 9 ingressi (10 ricoveri e una dimissione). Scendono invece le terapie intensive, con un -2 che lascia di pochissimo sotto la soglia critica di occupazione (che è del 10% ) il dato complessivo. Dopo lo zero di ieri oggi si registrano due decessi.

Sono +299 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +155) compresi 10 migranti e 4 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +99 contagi, Catanzaro +11, Crotone +18, Vibo Valentia +10, Reggio Calabria +108 Altra Regione o Stati esteri +14. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 81.491 casi totali da inizio pandemia.

Risalgono i casi attivi, due vittime a Reggio Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a risalare (seppur di poco)il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 4.924, con un aumento di 48 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 75.208 con un incremento di 249 persone nelle ultime 24 ore. Ci sono due vittime a Reggio Calabria che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.359.

Netto incremento dei ricoveri in area medica

Non si ferma la salita de ricoveri in area medica mentre si registra una lieve flessione nelle terapie intensive. Sono complessivamente 193 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 177 si trovano nei reparti di malattie infettive (+9) e 16 in terapia intensiva (-2). Infine sono 4.731 le persone in isolamento domiciliare, con un incremento di 41 persone rispetto a ieri. Di queste, 349 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 223 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 194 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.948 (10.799 guariti, 149 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.527 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25047 (24.424 guariti, 623 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 412 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 397 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7372 (7263 guariti, 109 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2148 (81 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2062 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.328 (25.952 guariti, 376 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 210 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 202 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6055 (5960 guariti, 95 deceduti)