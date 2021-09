Giorgia Meloni a Cosenza e Catanzaro “in Calabria c’è un lavoro da portare avanti”

CATANARO – La leader di Fratelli D’Italia è arrivata in Calabria per la campagna elettorale. La Meloni ha fatto tappa nel primo pomeriggio a Cosenza, dove ha incontrato il candidato a sindaco della città Francesco Caruso, l’attuale primo cittadino Mario Occhiuto, il fratello Roberto, prossimo candidato alla presidenza della Regione, la deputata Wanda Ferro e tutti gli aspiranti consiglieri di Fratelli D’Italia. Si è parlato della città di Cosenza e dell’amministrazione che ha guidato la città negli ultimi dieci anni. Di quello che è stato fatto e di quello che ancora dovrà essere fatto. Alla Meloni Caruso ha illustrato i punti programmatici più importanti del suo programma elettorale e i progetti futuri. Un incontro che si è tenuto a porte chiuse.

In Calabria si è lavorato bene, nessun divisione

Giorgia Meloni è poi giunta a Catanzaro dove ha tenuto un comizio in piazza Prefettura. Ai giornalisti ha detto che “l’unità del centrodestra non è mai stata messa in discussione, dopo la scelta di candidare Roberto Occhiuto. “Certo – ha detto la Meloni – ci sono state fasi nelle quale si è discusso e magari si è anche litigato. Abbiamo chiesto come partito che si è speso più di tutti sull’unità del centrodestra, solo chiarezza. La Calabria è un territorio dove il centrodestra ha sempre fatto bene e c’è un lavoro da portare avanti. Si era partiti molto bene prima della scomparsa di Jole Santelli. Parlare di presunte divisioni di ruolo prima del voto, senza attendere il responso delle urne, è un’offesa ai cittadini calabresi. Siamo una coalizione che ha sempre trovato soluzioni. Io non ho mai chiesto niente prima del voto. Voglio chiedere ai Calabresi quale sia il peso di Fratelli D’Italia e sulla base di questo farò le mie rivendicazione. Il palazzo – ha aggiunto – appartiene ai cittadini non ai politici. Non mi piace fare pronostici e parlare di nomi e divisioni, ma se guardo dall’altra parte e a sinistra vedo sempre le stesse persone” ha detto ancora la leader di Fratelli d’Italia.

Sinistra in difficoltà e divisa

“Vittoria certa del centrodestra in Calabria? Qui si è fatto un ottimo lavoro e sono sicura che i cittadini lo riconosceranno. Vedo i nostri avversari molto in difficoltà ma non solo qui, anche in tutta Italia. Si parla sempre di divisioni nel centrodestra ma è dall’altra parte che vedo 3 o 4 candidati. Detto questo la campagna elettorale va condotta fino alla fine raccontando ai cittadini le nostre proposte. Non mi piace parlare di vittoria”.

La Meloni si è detta molto contenta di quello che Fratelli d’Italia ha prodotto in questa regione “siamo abituati a una Calabria che in molte classifiche si trova all’ultimo posto. Aver letto che, in periodo Covid, la Calabria è stata la prima regione per risorse aggiuntive e velocità di erogazione delle risorse economiche non governative alle aziende. Questa è stata una grande soddisfazione, significa che le cose possono cambiare”. La Meloni, che rivendica con forza la sua opposizione all’attuale Governo Draghi, ha affrontato anche temi caldi del momento a cominciare dal green pass “Sul green pass non ho cambiato idea – ha detto. Penso che non sia una misura efficace per quello che il Governo dichiara di estenderlo. Non è utile al fine di contenere il contagio ma serve solo a introdurre surrettiziamente l’obbligo vaccinale“.