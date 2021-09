Gli spruzzano spray urticante e gli rubano telefono e monopattino, arrestati

COSENZA – Restano pressoché invariati i nuovi contagi da coronavirus in Calabria (sono in lieve aumento da ieri), con un numero in crescita di tamponi processati rispetto a ieri. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +4.301 test con un tasso di positività che per il secondo giorno consecutivo scende e si attesta al 3,60%. Contagi sotto controllo ma quello che continua ad essere monitorata è la situazione ricoveri, che rischia di far finire la Calabria in zona gialla da lunedì. In base all’ultimo aggiornamento dell’Agenas in area medica l’occupazione dei posti letto è del 17%, sopra la soglia critica del 10%, con ulteriori 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore mentre nelle terapie intensive siamo quasi al 10%, soglia che non bisogna oltrepassare per restare in zona bianca. Oggi nessun nuovo ricovero è segnalato nelle intensive. Dato positivo di oggi arriva dai decessi con nessuna vittima accertata da ieri.

Sono +155 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +125) compresi 19 migranti e 11 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +44 contagi, Catanzaro +14, Crotone +9, Vibo Valentia +5, Reggio Calabria +53. Altra Regione o Stati esteri +30. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 81.192 casi totali da inizio pandemia.

L’Asp di Cosenza comunica 45 nuovi positivi di cui uno fuori regione. L’Asp di Crotone comunica 28 nuovi soggetti positivi di cui 19 migranti. L’Asp di Reggio comunica 63 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione.

Casi attivi sotto quota 5mila, nessun decesso

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende ancora il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 4.876, con una diminuzione di 136 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 74.959 con un incremento di 291 persone nelle ultime 24 ore. Oggi come detto non ci sono vittime con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che è di 1.357.

Ancora in salita i ricoveri in area medica

Salgono ulteriormente i ricoveri in area medica mentre resta invariato il dato delle terapie intensive. Sono complessivamente 186 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 168 si trovano nei reparti di malattie infettive (+5) e 18 in terapia intensiva (+0). Infine sono 4.690 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 141 persone rispetto a ieri. Di queste, 342 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 213 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.937 (10.788 guariti, 149 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1527 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.948 (24.326 guariti, 622 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 377 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.354 (7.245 guariti, 109 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2148 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.066 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.218 (25.844 guariti, 374 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 217 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.046 (5950 guariti, 96 deceduti)