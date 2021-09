“In Calabria cento donne uccise in 10 anni, ripartiremo dal welfare”

CATANZARO – “Sono 47 solo dall’inizio dell’anno. Quarantasette femminicidi, ferite inguaribili per tutta l’Italia. Con l’omicidio di Sonia Lattari ieri a Fagnano Castello, nel Cosentino, e di Giuseppina De Luca a Brescia, anche lei calabrese, originaria di Morano Calabro, borgo del Pollino, da gennaio ad oggi sono 47 le donne uccise in Italia. La Calabria presenta un quadro ancor più spaventoso: cento donne uccise negli ultimi 10 anni, e non sono “solo” femminicidi”. Lo afferma, in una nota, Lugi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione.

“Serve ripartire dal welfare”

“Dietro ai problemi affettivi e relazionali che nascono nelle coppie e che purtroppo, come in questi casi, degenerano in gesti di totale e crudele follia – aggiunge de Magistris – ci sono gravi carenze psicologiche legate a vuoti economici e sociali che, soprattutto al sud, causano isolamento e abbandono nelle famiglie. Se mancano i servizi essenziali, manca lo Stato. Vulnus evidente se pensiamo al ruolo cruciale dei consultori familiari, presìdi socio sanitari, centri antiviolenza, fondamentali nell’accompagnamento e ascolto per tante persone, con maggior riguardo alle donne in gravidanza, ai casi di alienazione parentale, ai bambini che vivono in grandi condizioni di disagio. Anziché essere potenziati, sia nel numero delle risorse impiegate, tra psicologi, psicoterapeuti, medici di base e assistenti sociali, sia avvicinati ai luoghi più marginali, del bisogno, sono stati colpiti dalla scure del piano di rientro dal debito. In una regione che non si è ancora dotata di una legislazione completa ed efficace sul welfare. Da sindaco di Napoli ho deliberato anche la costituzione di parte civile del Comune in tutti i processi di femminicidio”.

“In Calabria, per affrontare e risolvere questo bisogno impellente – dice ancora il candidato alla presidenza – bisogna partire dalle politiche sociali. Welfare che non può non iniziare dalla centralità delle donne in ogni comunità e che in Regione finanzieremo adeguatamente. La politica del centro destra che governa e del centro sinistra che ha governato ha completamente abbandonato la questione di genere, la centralità femminile, il contrasto alle fragilità e la priorità dei diritti. Con noi nessuno sarà lasciato indietro, nessuno sarà escluso”.