Scoperti e sequestrati oltre 20 chili di marijuana in un casolare abbandonato

COSENZA – Sono in calo i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, ma con un numero decisamente inferiore di tamponi processati rispetto a ieri come sempre accade la domenica. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +2.648 test con un tasso di positività che comunque scende al 4,72%. Oggi si contano 4 vittime, mentre per quanto riguarda i ricovero si registrano 4 nuovi ingressi nelle aree mediche mentre restano invariati in terapia intensiva. È la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior numero di nuovi positivi seguita da quella di Crotone. Sono +125 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +229). I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +2 contagi, Catanzaro +0, Crotone +34, Vibo Valentia +1, Reggio Calabria +88. Altra Regione o Stati esteri +0. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 81.037 casi totali da inizio pandemia.

In lieve calo i casi attivi, 4 vittime a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende leggermente il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 5.012, con una diminuzione di 75 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 74.668 con un incremento di 196 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si contano 4 vittime (tutte a Cosenza) che porta il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.357.

L’Asp di Cosenza comunica che è stato registrato il decesso di un paziente ricoverato nel reparto di T.I. dell’AOMD. Due dei quattro decessi comunicati oggi, invece, sono avvenuti in precedenza in altra struttura (RSA), entrambi in data 03 settembre 2021.

In salita i ricoveri in area medica

Salgono i ricoveri in area medica (cinque ricoveri e una dimissione) mentre resta invariato il dato delle terapie intensive. Sono complessivamente 181 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 163 si trovano nei reparti di malattie infettive (+4) e 18 in terapia intensiva (+0). Infine sono 4.831 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 79 persone rispetto a ieri. Di queste, 323 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 220 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.916 (10.767 guariti, 149 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.642 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.841 (24.219 guariti, 622 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 377 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 365 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.345 (7.236 guariti, 109 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2208 (71 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2130 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.105 (25.731 guariti, 374 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 286 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 277 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.956 (5.860 guariti, 96 deceduti)