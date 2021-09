Ancora uno sbarco nella Locride, c’è anche una bimba piccola

CATANZARO – Flettono ancora i nuovi contagi in Calabria, 229 (ieri erano 278) ma c’è un ricovero in più in terapia intensiva (18). Lievissima flessione del tasso di positività che è pari al 7,06% con 3.244 tamponi: nelle 24 ore precedenti era al 7,12%. Due i decessi, a Cosenza e Reggio, che portano il totale delle vittime a 1.353. Diminuiscono i ricoveri nei reparti di cura, -2 (159). Sono 208 i guariti ( 74.472) e 19 in più gli attualmente positivi (5.087); 20 i nuovi soggetti isolati a domicilio (4.910). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti – secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali – ammonta a 1.128.392 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 80.912.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi attivi 224 (23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 10912 (10763 guariti, 149 deceduti);

Cosenza: Casi attivi 1662 (47 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1610 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 24819 (24201 guariti, 618 deceduti);

Crotone: Casi attivi 365 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 355 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7323 (7214 guariti, 109 deceduti);

Reggio Calabria: Casi attivi 2235 (70 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2158 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 25990 (25616 guariti, 374 deceduti);

Vibo Valentia: Casi attivi 255 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6002 (5906 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 2 nuovi positivi fuori regione. L’Asp di Cosenza fa sapere che nel setting fuori regione oggi si registrano 2 nuovi casi a domicilio. Dall’Asp di Crotone 16 nuovi positivi di cui 5 migranti e dal’Asp di Vibo Valentia due rientri da stato estero e tre da altra regione.