COSENZA – Con la Calabria che resterà per ancora in zona bianca, restano stabili (ma sempre alti) i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, con un ulteriore lieve aumento dei tamponi processati. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +4.677 test che porta il tasso di positività in calo al 6,50%. Oggi si contano 4 vittime, mentre per il secondo giorno consecutivo si registra una diminuzione dei ricoveri nei reparti ordinati mentre sale di un’unità nelle terapie intensive. Sono sempre le province di Reggio Calabria (impennata nelle ultime 24 ore) e quella di Cosenza a far registrare il maggior numero di nuovi positivi. Sono +304 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +296) comprese 4 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +96 contagi, Catanzaro +7, Crotone +30, Vibo Valentia +9, Reggio Calabria +167. Altra Regione o Stati esteri +4. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 80.405 casi totali da inizio pandemia.

Stabili i casi attivi, 4 vittime a Reggio Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, resta praticamente invariato il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 5.090, con una diminuzione di 2 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 73.967 con un incremento di 302 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si contano 4 vittime (tutte a Reggio Calabria) con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che sale a 1.348.

Calano i ricoveri in area medica

Scendono ancora i ricoveri in area medica (quattro ricoveri e otto dimissioni) mentre sale di un’unità il dato delle terapie intensive. Sono complessivamente 181 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 167 si trovano nei reparti di malattie infettive (-4) e 14 in terapia intensiva (+1). Infine sono 4.909 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di una sola persone rispetto a ieri. Di queste, 340 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 242 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.875 (10.726 guariti, 149 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.522 (49 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.469 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.733 (24.116 guariti, 617 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 350 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 338 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.295 (7.187 guariti, 108 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.348 (71 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.271 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.690 (25.319 guariti, 371 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 286 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 277 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.956 (5.860 guariti, 96 deceduti)