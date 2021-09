Migranti intercettati su un peschereccio, sbarcano in 150: tra di loro anche minori

COSENZA – Dopo il calo di ieri, sono più che raddoppiati i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, ma questa volta il numero dei tamponi processati sale drasticamente con quasi 5mila test effettuati nelle ultime 24 ore. Scende il numero dei decessi registrati, con una solta vittime accertata mentre il dato dei ricoveri, quello che resta attenzionato per non finire in zona gialla, resta praticamente invariato con due posti letto in più occupati nelle aree mediche mentre nessun nuovo ingresso si registra nelle terapie intensive che restano due punti sotto la soglia critica. Ancora una volta è la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior numero di nuovi positivi seguita da quella di Cosenza. Sono +245 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +117) comprese 5 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +75 contagi, Catanzaro +13, Crotone +26, Vibo Valentia +14, Reggio Calabria +112. Altra Regione o Stati esteri +5. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +4.903. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 79.590 casi totali da inizio pandemia. Il tasso di positività scende leggermente e si attesta al 5%.

L’Asp di Cosenza ha comunicato 84 nuovi casi, di cui 1 ricoverato residente fuori regione e 83 a domicilio. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 79 unità e non di 84 in quanto sono stati eliminati 6 doppioni ed è stato registrato il decesso di un residente fuori regione, diagnosticato presso il Pronto soccorso di Cosenza, poi trasferito presso l’AOMD e quindi in carico all’ASP di Catanzaro. Tra i nuovi casi è compreso 1 caso di reinfezione”.

Casi attivi ancora in diminuzione

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende ancora il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 5.083, con un decremento di 93 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 73.169 con un incremento di 337 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si registrano un solo decesso (un residente fuori regione) con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che sale a 1338.

Invariate le intensive, lieve aumento dei ricoveri

Aumenta ancora il numero dei ricoveri con tre nuovi ingresso nei reparti covid (sette ricoveri e quattro dimissioni) mentre resta invariato il dato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 194 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 181 si trovano nei reparti di malattie infettive (+3) e 13 in terapia intensiva (+0). Infine sono 4.889 le persone in isolamento domiciliare, 96 in meno rispetto a ieri. Di queste, 352 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 260 (18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.785 (10.636 guariti, 149 deceduti)

Cosenza

ASI ATTIVI 1.481 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.433 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.404 (23.788 guariti, 616 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 338 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 323 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.182 (7.074 guariti, 108 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.409 (89 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.205 (24.843 guariti, 362 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 327 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 318 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.879 (5.783 guariti, 96 deceduti)