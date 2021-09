Tragico incidente sulle bretelle del Calopinace, morta una donna

MARCELLINARA (CZ) – Tragico incidente sulla statale 280 ieri nel Comune di Marcellinara, in direzione Lamezia a seguito del quale persona è morta ed un’altra è rimasta ferita in modo grave. Un’auto Toyota Corolla, per cause in via di accertamento, è uscita di strada. Il passeggero F.N., 31enne extracomunitario è morto sul colpo mentre il conducente E.K.C., 32enne extracomunitario, anche lui con regolare permesso di soggiorno. Entrambi risiedono a Gizzeria. Il conducente, estratto dalle lamiere dell’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per gli adempimenti e tecnici Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.