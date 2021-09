In Calabria boom di turisti sui treni regionali dell’estate

CATANZARO – Con l’ordinanza numero 61 firmata dal presidente f.f. Nino Spirlì, recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019, i comuni di Fabrizia e di Acquaro, nella provincia di Vibo Valentia, finiscono in zona rossa per una settimana a partire dalle ore 22,00 di oggi lunedì 06 settembre 2021 e fino a tutto il 13 settembre 2021.

Ordinanza che arriva a seguito delle rilevanze effettuate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia che ha comunicato che nel Comune di Fabrizia si registra una situazione di criticità relativamente ai contagi tra la popolazione residente, con 38 casi confermati attivi, dei quali circa il 24% negli ultimi 8 giorni, con valori di incidenza superiori a 1.000 per 100.000 abitanti. Con la medesima nota, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia ha comunicato che nel Comune di Acquaro, si registra un’alta incidenza nel numero dei casi confermati, con un totale di 28 casi attivi dei quali il 75% registratisi negli ultimi 8 giorni, con valori di incidenza superiori a 4.000 per 100.000 abitanti

Alla luce della situazione dei contagi in detti Comuni e dell’elevato numero di contatti dei casi indice, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha proposto pertanto, l’adozione di misure cautelative a tutela della Sanità Pubblica. I dati di monitoraggio degli ultimi 7 giorni registrano per la Regione Calabria un valore dell’incidenza per 100.000 abitanti superiore a 100, con trend stabile e classificazione di rischio moderato. Inoltre, la circolazione della variante cosiddetta “Delta”, stimata nel territorio regionale e nazionale con valori di prevalenza prossimi al 100% e, pertanto, nettamente predominante, nonché la campagna vaccinale ancora non completata e con fasce di popolazione non immunizzate, impongono di mantenere alto il livello di attenzione, sia per contenere la risalita della curva dei contagi, che per il costante aumento che si continua ad osservare, del grado di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area Medica e in Terapia Intensiva dell’intera Regione, da cui si può determinare la possibile collocazione in una fascia di rischio più elevata e l’adozione di restrizioni applicate da parte del Governo centrale.