COSENZA – Tornano a diminuire i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, ma scende anche il numero dei tamponi processati, come accade sempre la domenica. Quattro i decessi registrati (due a Cosenza) mentre il dato che rimane sotto osservazione per non finire in zona gialla, ovvero quello dei ricoveri in terapia intensiva, rimane invariato rispetto a ieri, mentre continua a crescere quello dei ricoveri in area medica dove la soglia critica è stata ampiamente superatra. Resta sempre quella di Reggio Calabria la province dove si registrano il maggior numero di nuovi positivi. Sono +117 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +264) compresi tre migranti. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +8 contagi, Catanzaro +7, Crotone +20, Vibo Valentia +2, Reggio Calabria +81. Altra Regione o Stati esteri +1. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +1.826 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 79.345 casi totali da inizio pandemia. Il tasso di positività scende leggermente e si attesta al 6,41%.

Ricontaggio dei positivi

Il totale dei nuovi soggetti positivi di oggi in Calabria, fa sapere il dipartimento salute, è 121 ma l’incremento risulta essere di 117 in quanto, a seguito di un nuovo conteggio dei dati comunicati al Ministero della Salute, il totale dei casi confermati della settimana (30 agosto – 5 settembre) è pari a 1900 anziché 1904. In particolare: nella giornata del 4 settembre i casi sono 291 anziché 294; nella giornata del 5 settembre i casi sono 263 anziché 264.

Quattro vittime. Casi attivi in lieve calo

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende leggermente il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 5.176, con un decremento di 66 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 72.832 con un incremento di 179 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si registrano quattro decessi (due a Cosenza, uno a Catanzaro e uno a Reggio Calabria) con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 1337.

Stabili le intensive, lieve aumento dei ricoveri

Aumenta ancora il numero dei ricoveri con due nuovi ingresso nei reparti covid (cinque ricoveri e tre dimissioni) mentre resta invariato il dato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 191 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 178 si trovano nei reparti di malattie infettive (+2) e 13 in terapia intensiva (+0). Infine sono 4.985 le persone in isolamento domiciliare, 68 in meno rispetto a ieri. Di queste, 359 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 260 (18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.785 (10.636 guariti, 149 deceduti)

Cosenza

ASI ATTIVI 1.481 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.433 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.404 (23.788 guariti, 616 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 338 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 323 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.182 (7.074 guariti, 108 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.409 (89 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.205 (24.843 guariti, 362 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 327 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 318 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.879 (5.783 guariti, 96 deceduti)