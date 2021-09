Troppi contagi, la banca chiude ai clienti del paese. L’ira del sindaco

CATANZARO – Sono 264 i nuovi casi di contagio accertati nelle ultime 24 ore in Calabria. Dai dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp regionali il numero più alto di casi arriva nuovamente dal territorio della provincia di Cosenza con +120 positivi. Reggio Calabria segue con +102 nuovi casi di contagio e poi +33 si registrano a Vibo Valentia, +4 a Crotone, nessun nuovo caso viene segnalato a Catanzaro. Sono +5 i nuovi casi classificati come altra Regione o Stato Estero.

Aumento di una sola unità il numero dei pazienti ricoverati in area medica che sono in totale 176 in Calabria, mentre scende (-1) il numero di persone in terapia intensiva che sono in tutto 13. In ventiquattro ore sono 155 i guariti dal Covid 19 e +107 le persone in isolamento. Si contano infine tre decessi, due nel territorio della provincia di Reggio Calabria e una vittima a Vibo Valentia. Numero che fa salire il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.333.

L’Asp di Catanzaro comunica oggi 2 nuovi positivi di cui uno fuori regione ed un decesso in terapia intensiva dell’AOU Mater Domini appartenente all’ASP di Vibo Valentia. L’Asp di Cosenza informa che oggi si registrano 123 nuovi casi di cui 2 residenti fuori regione e l’azienda sanitaria provinciale di Crotone sottolinea che oggi si registrano 4 nuovi positivi e due migranti guariti. Infine l’Asp di Reggio Calabria comunica che, dei due decessi di oggi, un paziente era in terapia intensiva.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 265 (18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 244 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 10773 (10625 guariti, 148 deceduti);

– Cosenza

CASI ATTIVI 1503 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1452 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 24374 (23760 guariti, 614 deceduti);

– Crotone

CASI ATTIVI 373 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 7127 (7019 guariti, 108 deceduti);

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2395 (88 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2300 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 25138 (24777 guariti, 361 deceduti);

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 335 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 327 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 5869 (5773 guariti, 96 deceduti).