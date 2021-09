Aggredito il presidente dell’FC Lamezia, Felice Saladini

CATANZARO – Su 3.745 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 294 i nuovi positivi accertati in Calabria che portano il totale delle persone che hanno contratto la malattia a 78.964. Dai dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi si registra un incremento di 4 nuovi pazienti nei reparti di area medica dove sono, in totale, 175 le persone ricoverate, e un nuovo ingresso in terapia intensiva per un totale di 15 pazienti. Incoraggiante il numero dei guariti, 226 in un solo giorno mentre si registrano 60 persone in più in isolamento. Le persone attualmente positive in Calabria sono 5.136. In un giorno si registrano inoltre tre decessi: due nel territorio della provincia di Cosenza e uno a Crotone che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 1.330.

Maggior numero di contagi nel territorio cosentino

Dei 294 nuovi casi registrati oggi il maggior numero arriva dal territorio della provincia di Cosenza con 128 nuovi casi, segue Reggio Calabria con 99 nuovi positivi, 25 a Catanzaro, 23 a Crotone e 6 a Vibo Valentia. Tredici infine i casi segnalati come da altra regione o provenienti dall’estero.

L’Asp di Catanzaro inoltre, viene precisato, ha comunicato 28 nuovi positivi di cui 2 fuori regione ed 1 guarito fuori regione -1 decesso in T.I. dell’AOU Mater Domini riguarda un paziente appartenente all’ASP di Crotone.

L’Asp di Cosenza invece segnala he tra i casi fuori regione si registrano 3 guariti in più rispetto a ieri. Infine l’Asp di Crotone comunica oggi 29 nuovi positivi di cui 7 migranti. Ne risultano 30 per il decesso di un paziente ricoverato in rianimazione presso AOU Mater Domini e ripreso per competenza dall’ASP di Crotone. Sono 29 invece i migranti guariti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 267 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 10771 (10623 guariti, 148 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 1427 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1380 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 24330 (23716 guariti, 614 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 369 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 356 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 7127 (7019 guariti, 108 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2362 (85 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2269 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 25069 (24710 guariti, 359 deceduti)

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 343 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 335 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 5828 (5733 guariti, 95 deceduti).