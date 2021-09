Appiccano incendi boschivi, denunciati un operaio forestale e una donna

CATANZARO – “Il Commissario alla sanità Longo e il facente funzioni Spirlì scaricano le mancate assunzioni di medici, infermieri e Oss sui Commissari delle Aziende sanitarie provinciali. Da tempo – scrive il segretario generale della Cgil calabrese, Angelo Sposato – abbiamo chiesto come sindacato unitario un incontro al commissario Longo in forma congiunta e in presenza dei Commissari per capire gli ostacoli che impediscono il piano delle assunzioni e per una discussione dei piani operativi e di fabbisigno. Dopo l’ennesima manifestazione sulla sanità sotto la Cittadella regionale il commissario Longo si era impegnato a convocare nell’immediato degli incontri operativi con un programma delineato e puntalmente disatteso. Riteniamo necessario fare chiarezza”.

“Ci sono le risorse necessarie e nel frattempo chiudono i pronto soccorso, unità operative ed interi reparti. Ospedali di grandi città sono diventati lazzaretti, nel silenzio di sindaci, parlamentari, consiglieri regionali e amministratori di maggioranza e opposizione che dovrebbero andare da Longo e chiederne le dimissioni. Interverremo nuovamente con il Governo per chiedere azioni incisive e risolutive”. “Occorre fare immediatamente i concorsi pubblici – conclude Sposato – per le assunzioni necessarie, senza scaricare su altri le responsabilità”.