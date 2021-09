In Calabria oggi +324 contagi e 4 vittime. Ricoveri sempre più su

CATANZARO – Da ieri si mantiene stabile il trend dei contagi in Calabria con una lieve diminuzione: sono +324 (ieri erano +339) i nuovi positivi a fronte di 3,756 tamponi effettuati, sia antigenici che rapidi. Sono quattro le vittime registrate di cui 2 a Cosenza, una a Catanzaro e una a Vibo Valentia. Sempre più in salita i ricoveri nei reparti Covid dove gli ospedalizzati ammontano a 186 (+9) di cui cui 15 in terapia intensiva che vede un calo di una unità. Il tasso di positività odierno cala, attestandosi all’8,63%.

Si registrano numeri alti nella provincia di Reggio Calabria che conta +144 nuovi casi e in quella di Cosenza +136. Calano i contagi in provincia di Vibo Valentia (+11), Crotone (+9) e Catanzaro (+6). Sono 18 i positivi registrati nella categoria Altra Regione o Stato Estero.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.090.797. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 78.372 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 260 (21 in reparto, 5 in terapia intensiva, 234 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.740 (10.592 guariti, 148 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 1.276 (42 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.229 (23.619 guariti, 610 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 385 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 70.065 (6.961 guariti, 104 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.413 (86 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.320 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.807 (24.450 guariti, 357 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 339 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 332 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.814 (5.719 guariti, 95 deceduti).

Comunicazioni da parte delle Asp

L’ Asp di Catanzaro comunica 15 nuovi positivi di cui 9 fuori regione. L’ Asp di Cosenza comunica 139 nuovi di cui 3 fuori regione. L’Asp di Crotone comunica 12 nuovi positivi di cui 3 fuori regione. L’ Asp di Reggio Calabria comunica 147 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.