Scuola, Calabria fanalino di coda. Solo il 29,80% del personale si è vaccinato

CATANZARO – I contagi in Calabria salgono vertiginosamente oggi: sono +339 i nuovi positivi registrati nel bollettino del dipartimento salute della Regione a fronte di 3,371 tamponi processati, sia antigenici che rapidi. Una la vittima registrata a Cosenza. Lieve aumento dei ricoveri nei reparti Covid che portano il totale degli ospedalizzati a 162, di cui 16 in terapia intensiva. Il tasso di positività aumenta, attestandosi al 9,09%.

La provincia di Cosenza oggi registra un picco di contagi (+137) a causa di un focolaio scoppiato in una Residenza socio sanitaria per anziani a Longobardi. Piegata dal coronavirus anche Reggio Calabria con +107 nuovi casi. Segue la provincia di Crotone (+34) e Catanzaro (+26). Si abbassano i contagi a Vibo Valentia (+9).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.087.041. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 78.048 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 269 (21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 242 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.725 (10.578 guariti, 147 deceduti);

Cosenza: CASI ATTIVI 1.183 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.135 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.186 (23.578 guariti, 608 deceduti);

Crotone: CASI ATTIVI 400 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 389 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.041 (6.937 guariti, 104 deceduti);

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.353 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.271 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.723 (24.366 guariti, 357 deceduti);

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 338 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 331 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.804 (5.710 guariti, 94 deceduti).

Comunicazioni da parte delle Asp

L’ Asp di Catanzaro comunica 40 nuovi positivi di cui 14 fuori regione. L’ Asp di Cosenza comunica che ” Oggi si registrano 141 nuovi casi tra i residenti in regione; il numero totale dei casi dei residenti è incrementato di 137 unità e non di 141 in quanto 4 casi a domicilio, precedentemente comunicati tra i residenti, sono stati spostati nel setting fuori regione poiché è stata accertata la reale residenza. L’ Asp di Crotone comunica 42 nuovi soggetti positivi di cui 8 residente fuori regione.