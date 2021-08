Agricoltura, Caligiuri (FI): “spendere bene risorse Psr e Feasr”

CATANZARO – Oltre 201mila calabresi over 50, pari al 23,45% di una platea di 858.747 persone, non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino anti Covid e non perché non ve ne siano, ma perché non si sono presentati nei vari centri sparsi per la regione. E’ quanto emerge dai dati – aggiornati alle 6 di stamani – dell’Agenzia italiana del farmaco. Dai dai quali emerge che in Calabria sono state somministrate 2.269.149 dosi sui 2.660.972 disponibili, pari all’85,3%. In particolare, dalle tabelle, colpisce che nelle fasce 50-59, 60-69 e 70-79, risultano zero prime dosi fatte rispetto a chi la vaccinazione l’ha completata. Nella fascia 50-59, infatti, ci sono 200.139 vaccinati con doppia dose (69,65% del totale 287.366 ) ma non risulta nessuno in attesa di ricevere la seconda. Lo stesso nelle fasce 60-69 (194.998 con seconda dose, il 78,96% della platea di 246.965) e 70-79 (151.572 con doppia dose, l’81,53% della platea di 185.899). Tra gli over 80, invece, la prima dose è stata ricevuta da 110.636 persone, 108.014 delle quali hanno ricevuto anche la seconda dose. Sul fronte dei giovani in età scolare. nella fascia 12-19 anni, hanno ricevuto la prima dose in 74.160 e 54.094 di questi anche la seconda, su una platea di 147.409.