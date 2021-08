Marijuana coltivata in un immobile disabitato, irrigata con l’acqua pubblica

CASSANO ALL’IONIO (CS) – Un 61enne cassanese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso nella sua abitazione di 160 grammi di marjuana e di diverse piante di canapa indica. Nello specifico, all’interno dell’abitazione dell’uomo, costituita da un fabbricato principale e da un terreno adiacente dove venivano custoditi degli animali, i militari dell’Arma hanno trovato diversi barattoli in vetro contenenti inflorescenze di marjuana, già pronte per la vendita, per un totale successivamente accertato di circa 160 grammi. Le operazioni di ricerca sono state estese alla zona esterna dell’abitazione dove, all’interno di un cortile recitato, tra un pony ed una capretta vi erano cinque vasi contenenti delle piante in perfetta vegetazione di canapa indica, dell’altezza di circa due metri ciascuna. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.