Covid, la Calabria rischia di diventare “zona gialla”

COSENZA, 30 AGO – Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria, oggi pomeriggio darà personalmente il via alla raccolta firme per le liste della sua coalizione civica alle ore 18 con un banchetto nel centro di Cosenza, in piazza XI settembre. Da oggi infatti, infatti, è scritto in una nota, saranno decine i gazebo e punti di raccolta firme sparsi per tutta la regione. “Ci presentiamo e chiediamo sostegno con sette liste di donne e uomini liberi, messe insieme con il popolo e per il popolo calabrese, contro pacchetti e paccotti di voti”, afferma de Magistris. “Il nostro – prosegue – è un progetto civico e plurale, che risponde solo ai diritti sociali e costituzionali. Una ribellione culturale contro il vecchio sistema”.

Oltre a Cosenza sarà possibile firmare in molti centri della provincia, tra Scalea, Corigliano Rossano, Montegiordano, Castrovillari, San Lorenzo del Vallo, Civita. A Catanzaro già dalle 9.30, in via dei Bizantini 87, e dal pomeriggio, in piazza Prefettura dalle 17.30 alle 19.30. Alle 18.30 sarà attivo un banchetto anche a Lamezia Terme, su corso Nicotera, presso la sede di Lamezia Bene Comune. Anche a Crotone saranno due i punti di raccolta firme, la mattina presso il comitato elettorale “de Magistris presidente” di via Raimondi, 15 e, in serata, a partire dalle 20, sul lungomare di fronte al Gambero Rosso. A Vibo Valentia sarà possibile firmare, di mattina e pomeriggio, contemporaneamente, sia in Traversa dei Basiliani, 1 con Progetto Europa, sia negli uffici dello studio notarile Lo Schiavo. Numerosi saranno i banchetti anche tra Reggio Calabria, Palmi e la Piana di Gioia Tauro. A Reggio il punto di raccolta è la mattina, dalle 11, in via Damiano Chiesa 1. A Cinquefrondi presso la sede di Rinascita per Cinquefrondi, dalle 16 alle 20.