Oliverio “il centrodestra è sotto al 50%”. Ma i sondaggi lo smentiscono

CATANZARO – L’ex governatore della Calabria, Mario Oliverio, tornato sulla scena come candidato indipendente, non si arrende e lancia un altro appello su facebook “perché si compia ogni sforzo per trovare l’unità di tutta la Sinistra” puntando su una sconfitta dell’opposizione. “Persino i sondaggi effettuati da più Istituti specializzati evidenziano un centrodestra largamente sotto al 50%”, incalza. Ma secondo il sondaggio WinPoll per Scenaripolitici.com smentisce Oliverio mostrando un Centrodestra in testa ma a rischio testa a testa con il centrosinistra per le regionali in Calabria in vista del voto dell’autunno.

Rispetto al sondaggio del 9 agosto la coalizione di centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto passa in testa con il 39,2% dei voti mentre la coalizione di centrosinistra – che vede alleati Pd e M5S – a sostegno di Amalia Bruni perde leggermente terreno (37,1%). Calano anche i voti per le altre liste (23,7%) così come l’area grigia di astensione e indecisi (35%).

Nota metodologica Winpoll

Nota metodologica: Soggetto committente: Scenari Politici Soggetto realizzatore: Winpoll Periodo di realizzazione interviste: 25-28 agosto 2021 Popolazione di riferimento: popolazione calabrese, maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, proporzionalmente all’universo della popolazione calabrese Metodo di campionamento: ponderato per genere, fasce di età, categoria socio professionale ed intenzioni di voto alle ultime europee Metodologia delle interviste: cati – cami Numero di interviste: 1.000 completate, 5.157 rifiuti Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,8%.

Oliverio, un altro appello al centrosinistra “uniamo le forze”

“Anche se mancano pochi giorni alla presentazione delle liste sento di dover insistere rivolgendo un appello perché si compia ogni sforzo per trovare l’unità di tutta la Sinistra e delle forze progressiste intorno ad una candidatura sulla quale possa convergere l’intero arco delle forze del centrosinistra”. E’ l’appello che continua a lanciare Mario Oliverio, candidato alla presidenza della Regione, dalla propria pagina facebook.

“Persino i sondaggi effettuati da più Istituti specializzati evidenziano un centrodestra largamente sotto al 50%, favorito solo da un centrosinistra frammentato. Lo sanno bene in primo luogo i dirigenti del Partito Democratico nazionale e locale, a partire da Francesco Boccia e Stefano Graziano che hanno la responsabilità della situazione calabrese. Tutti, – prosegue Oliverio – in primo luogo loro, abbiamo il dovere politico di evitare alla Calabria ed ai calabresi una proroga del rovinoso governo di centrodestra. Il PD non può nascondersi dietro a difficoltà che invece andrebbero affrontate attraverso una iniziativa politica adeguata, avendo la capacità di liberarsi dai meschini calcoli dei singoli per un posto in Consiglio Regionale, per mettere al centro l’interesse generale di una regione che ha diritto a costruire il suo futuro.

Oliverio insiste e come aveva già dichiarato nei giorni scorsi si dice “pronto a fare un passo indietro. Ci sono ancora i margini per ricercare una candidatura unitaria in cui il popolo del centrosinistra calabrese possa rispecchiarsi e ritrovare l’entusiasmo necessario per competere e vincere. La mia non è una iniziativa strumentale né è da considerarsi fuori tempo massimo. Ripeto non mi rassegno all’idea, purtroppo prevalente in queste ore, di un risultato precostituito attraverso una sconfitta del centrosinistra. La Sinistra in Calabria ha una storia nobile, ricca di lotte, di valori, di personalità con storie e funzioni diverse che potrebbero rappresentare la sintesi su cui realizzare l’unità. Potrei citarne alcune – conclude – che sono simbolo di una Calabria sana, che hanno saputo incarnare i veri valori della sinistra, capaci di rappresentare un fronte largo, un progetto di crescita per la Calabria”.