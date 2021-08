‘Ndrangheta: nuove minacce al commerciante che denunciò

COSENZA – Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.073.989 (+3.529) e le persone risultate positive al Coronavirus sono 77.084 (+358) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione.

Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.309 (+4 rispetto a ieri), i guariti sono 71.018 (+111 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 165 (+7 rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 303 (20 in reparto, 3 in terapia intensiva, 280 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.636 (10.489 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1.145 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.096 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.986 (23.381 guariti, 605 deceduti);

– Crotone: casi attivi 405 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.972 (6.869 guariti, 103 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 2.249 (61 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.182 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.338 (23.984 guariti, 354 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 333 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 323 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.740 (5.646 guariti, 94 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica 38 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione, un nuovo ingresso in T.I. dell’AOU Materdomini appartenente all’ASP di Crotone che è stato caricato dalla stessa Asp; L’ Asp di Cosenza comunica 130 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione; L’ Asp di Crotone comunica 39 nuovi soggetti positivi di cui 13 migranti, un decesso del 23/08/2021 presso RSA e un ospedalizzato trasferito in rianimazione presso AOU Mater domini Germaneto.

Intanto, nelle ultime 24 ore sono state oltre 9.000 le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale su scala nazionale la Calabria resta in penultima posizione nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’84,7% mentre la media nazionale e’ 89,2%. Nel giorno precedente erano state oltre 7.000 le dosi somministrate. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 2.252.710 vaccini (ieri erano 2.243.377) su 2.660.972 consegnati.