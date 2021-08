Giudiceandrea ritira la candidatura con de Magistris “per me troppi consensi”

SELLIA MARINA (CZ) – La comunità di Sellia Marina, nel catanzarese, piange la perdita della bambina di 10 anni coinvolta in un incidente ferroviario avvenuto lo scorso 18 agosto in Romania nel quale ha perso la vita anche la madre, di 40 anni. Rodica e la piccola Alexia, entrambi residenti nel comune calabrese, erano partite per andare a trovare i parenti in Romania. Una vacanza che si è rivelata fatale quando un treno ha travolto il minibus – sul quale viaggiavano mamma e figlia – mentre attraversava i binari in una zona di campagna, nei pressi della città di Urisor. La madre è morta poco dopo il ricovero mentre la bambina, da subito in condizioni gravi, dopo circa sette giorni di coma e diversi interventi chirurgici in ospedale, è deceduta. La famiglia Antonesei ha concesso l’espianto degli organi della piccola, ultimo estremo gesto di amore.

Il cordoglio della parrocchia

“Invitiamo la comunità parrocchiale a pregare per la famiglia Antonesei di origine rumena, ma ormai da diversi anni nella nostra parrocchia”, scrive sui social la parrocchia del Santo Rosario di Sellia Marina che posta un ricordo di Alexia. “Ti vogliamo ricordare con questa immagine nei giorni spensierati del Grest 2021, dove hai ricevuto fra l’altro il sacramento della prima confessione e siamo certi che ora sei felice in cielo con la tua cara mamma Rodica. Ti vogliano pensare tra il coro degli angeli, tu che facevi parte del piccolo coro della nostra comunità parrocchiale. Sellia Marina sarà grata alla tua splendida famiglia per l’esemplare vita che avete vissuto tra noi. Grazie famiglia Antonesei.