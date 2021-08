Uccide la ex davanti gli amici, morto suicida Antonino Sciuto

CATANZARO – I sindaci calabresi fanno fronte comune e pongono le priorità in cima all’agenda politica calabrese in vista delle prossime consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale. É quanto si legge in una nota della Città metropolitana di Reggio Calabria dopo l’incontro di stamani a Lamezia Terme cui hanno partecipato i sindaci delle principali città calabresi. Presenti, tra gli altri, il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, quelli di Catanzaro, Sergio Abramo, di Vibo Valentia, Maria Limardo, di Crotone, Vincenzo Voce ed il presidente regionale di Anci e sindaco di Rende Marcello Manna.

Emergenza incendi e carenza idrica

“Un confronto aperto ed approfondito – prosegue la nota – che, partendo dalle principali criticità che si sono registrate durante gli ultimi mesi estivi, su tutte il tema degli incendi e quindi la protezione e la cura delle aree boschive, ma anche le problematiche dall’atavica carenza idrica che sta interessando l’intero territorio regionale, ha fissato gli obiettivi da sottoporre in un documento ai candidati alla guida della Cittadella regionale che si confronteranno appunto con le proposte avanzate dai sindaci. Tra le priorità assolute individuate dai rappresentanti dei Comuni calabresi quindi, il ciclo integrato dei rifiuti, il ciclo dell’acqua e la depurazione, ed ancora il tema del dissesto idrogeologico e, come evidenziato dagli eventi delle scorse settimane, la protezione e la cura del territorio e delle risorse forestali”.

“Una serie di temi – ha spiegato Falcomatà a margine dell’incontro – con i quali i sindaci si confrontano quotidianamente e che abbiamo deciso di affrontare in maniera collettiva, con l’obiettivo di proporre a livello regionale una piattaforma in grado di dare delle risposte concrete a chi amministra ma soprattutto all’intera comunità calabrese. Insieme ai colleghi abbiamo voluto affrontare i problemi e le questioni più importanti in maniera collegiale ed attraverso una piattaforma unitaria, al di là di tutte le appartenenze geografiche o partitiche, che non devono rappresentare un limite al dialogo e soprattutto alla rappresentanza delle istanze territoriali. Siamo qui da sindaci, da amministratori abituati ad affrontare i problemi personalmente e direttamente, con un approccio pragmatico funzionale alla risoluzione delle questioni. Ed in questo senso trovo che la discussione avviata insieme ai colleghi dei più grandi Comuni calabresi abbia un valore straordinario. Un confronto molto proficuo e concreto, all’insegna dell’unità, che ci ha consentito di stilare un documento che pone all’attenzione di tutti i candidati alla carica di Governatore le problematiche più importanti cui vanno incontro i Comuni e quindi i cittadini calabresi. Questioni che affondano le loro radici molto indietro nel tempo e che sono frutto di una scarsa o addirittura nulla capacità di programmazione da parte della politica regionale”. “In questo senso – ha concluso Falcomatà – chiediamo un’attenzione particolare alle priorità individuate, sulle quali è necessario agire con urgenza per un’attività di riforma, in termini organizzativi e di risorse, soprattutto nella fase della programmazione regionale che ha ovviamente ricadute decisive sui territori”.

Il ministro Patuanelli in Calabria

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, accompagnato dalle sottosegretarie Alessandra Todde e Dalila Nesci, sarà domani in Calabria per incontrare i sindaci dei Comuni più colpiti dagli incendi che hanno interessato in questi giorni la Regione. Il ministro arriverà alle 9 e vedrà il prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta. Quindi avrà l’incontro con Anci Calabria nella Sala verde della Cittadella regionale “Jole Santelli” in località Germaneto di Catanzaro al quale saranno presenti i sindaci dei territori maggiormente colpiti. Al termine dell’incontro è previsto un breve punto stampa con i giornalisti.