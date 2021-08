Regionali, Il centrosinistra è spaccato “presi da liste e ambizioni personali”

CATANZARO – “Abbiamo provato, ho provato anche personalmente in queste giornate di riposo a farli ragionare spiegandogli che dividersi avrebbe danneggiato ulteriormente la Calabria. C’è poco da fare, sono tutti presi dalle liste e dalle loro ambizioni personali, senza una visione e volontà di capire le ragioni che possono unire per tentare di offrire un’alternativa valida e concreta alla Calabria. Ora non rimane che aspettare il 4 di ottobre, per capire bene tutte le responsabilità di tali scelte”. Così scrive in una nota social Angelo Sposato, segretario regionale della Cgil, in merito alle divisioni venutesi a creare in vista delle elezioni regionali per la corsa alla cittadella.

“Una cosa è certa – prosegue Sposato – l’impegno sociale, quello politico, la militanza, la sinistra, non appartiene ai singoli o a pochi capicorrente che non dovrebbero nemmeno essere più votati. Noi siamo tutti di passaggio nel nostro impegno di militanza ma i valori e la storia della sinistra rimangono. La storia non è un taxi da cui scendere o salire. La storia della sinistra calabrese, la lotta del movimento contadino e dei lavoratori, l’occupazione delle terre, delle fabbriche, delle strade e delle autostrade, delle ferrovie per difendere il lavoro, non appartiene a nessuno di questi. Ci vuole umiltà, capacità di ascolto e di dialogo quando si hanno determinate responsabilità. E soprattutto, ci vuole amore vero per la propria terra. Domani riprendiamo, – conclude il sindacalista – come sempre, il lavoro unitario sulle emergenze della Calabria”.