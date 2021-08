Incendi, da luglio in Calabria 6.700 interventi. La provincia di Cosenza la più colpita

COSENZA – In ulteriore lieve crescita i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, ma con un numero di tamponi processati che non si registrava da marzo: quasi 5.000 test effettuati e tasso di positività che torna a scendere verso il basso al 5,81% (ieri era schizzato al 12,61%). Due i decessi accertati nelle ultime 24 ore mentre il dato sui ricoveri registra per il secondo giorno consecutivo una flessione in area medica mentre torna a risalire nelle terapie intensive. La provincia di Reggio Calabria resta la più colpita e fa registrare un’impennata di nuovi contagi con ben 161 casi. Sono +290 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano stati +282) incluse 17 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +56 contagi, Catanzaro +18, Crotone +20, Vibo Valentia +18, Reggio Calabria +161. Altra Regione o Stati esteri +17. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +4.990 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 75.079 casi totali da inizio pandemia.

Due vittime, casi attivi sempre in salita

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a crescere il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 3.838, con un aumento di 198 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 69.945 con un incremento di 90 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si registrano due decessi con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che sale a 1.296. L’Asp di Cosenza comunica che “Oggi nel setting fuori regione si segnalano 1 deceduto dopo il ricovero per causa violenta come segnalato dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza”.

Calano i ricoveri in area medica, salgono le intensive

Che se di poco scende ancora il numero dei posti letto occupati nei reparti covid (due nuovi ricoveri e quattro dimissione) mentre torna a salire nelle unità di terapia intensiva con 3 nuovi ingressi. Sono complessivamente 134 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 122 si trovano nei reparti di malattie infettive (-1) e 12 in terapia intensiva (+3). Infine sono 3.704 le persone in isolamento domiciliare, 197 in più rispetto a ieri. Di queste, 275 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 296 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.522 (10.375 guariti, 147 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 917 (31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 883 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.704 (23.104 guariti, 600 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 292 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 286 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.864 (6.762 guariti, 102 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.784 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.726 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.903 (23.554 guariti, 349 deceduti)

Vibo Valentia

ASI ATTIVI 269 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 259 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.667 (5.575 guariti, 92 deceduti)