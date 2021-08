In Calabria ricoveri al 16%, intensive al 5%. Nuovi posti letto per evitare la zona gialla

COSENZA – Scende di due punti percentuali il tasso di occupazione in terapia intensiva in Sicilia attestandosi al 9% (10% è la soglia massima prevista dai nuovi parametri) mentre segna +1% l’occupazione di posti letto in area medica non critica raggiungendo il 18% contro la soglia massima del 15%. Questi i dati Agenas relativi al rilevamento del 20 agosto. Anche la Sardegna migliora sull’occupazione nelle terapie intensive 9% (-1%) stabile con 11% l’area medica. In Calabria -2% per le terapie intensive con il dato complessivo che si attesta al 5%, mentre resta stabile al 16% l’occupazione in area medica. A livello nazionale terapie intensive 5% e reparti 7% (+1%).

Riorganizzazione e nuovi posti letto

Intanto nella nostra Regione è in corso la riorganizzazione dei posti letto Covid, sia in area medica che in terapia intensiva, da parte del commissario alla salute Guido Longo. Si tratta di una iniziativa finalizzata ad aumentarne la disponibilità qualora ve ne fosse bisogno. Ieri mattina si è svolta una riunione con i commissari delle Aziende sanitarie ed ospedaliere calabresi. Questo mentre l’Italia resta per ora tutta bianca. Le regioni che sembravano sul punto di cambiare colore passando al giallo, in relazione ai dati sui parametri di incidenza dei contagi e tassi di occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche non critiche restano nella fascia con minori restrizioni. Ma i dati e la loro lettura sono incardinati all’interno di meccanismi dettati da decreti e seguono precise regole. Il Ministero della Salute, a seguito del decreto 105 del 23 luglio, articolo 2, comma 2, ad inizio agosto ha completato, con ciascuna regione, il monitoraggio del numero dei posti letto in terapia intensiva a disposizione negli ospedali. Il numero, dopo una verifica da parte del ministero, è stato comunicato alla Cabina di Regia istituita dal decreto 30 aprile 2020 per il calcolo settimanale della percentuale di posti in terapia intensiva occupati al martedì che può determinare il “cambio di colore” delle Regioni. Il numero di posti letto disponibili in terapia intensiva, secondo il decreto 105, può essere aggiornato con cadenza mensile sulla base dei posti letto aggiuntivi che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività. Oltre al monitoraggio indicato dal decreto 105, viene compiuta una rilevazione giornaliera dei posti letto occupati in terapia intensiva, numero che naturalmente risente di frequenti variazioni e che viene considerato nell’analisi della situazione epidemiologica ma non nella determinazione dei “cambi di colore” delle Regioni. Il conteggio quotidiano, ad esempio, è il parametro che viene utilizzato ed elaborato dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che, ogni giorno riporta l’andamento delle occupazioni dei posti letto indicate dalle Regioni e che stimava la Sicilia al 10% di riempimento delle terapie intensive a martedì 17 contro il dato del 9,2% fissato ieri dalla Cabina di Regia sempre relativamente a martedì 17 agosto.