Scuola, la Calabria tra le ultime per vaccinati. I dubbi della Regione “dati parziali”

COSENZA – Ulteriore risalita dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria, che sfiorano quota 300, mentre scende il numero dei tamponi processati e con il tasso di positività che schizza verso l’alto e si attesta al 12,61% (ieri era al 7,58%). Tre i decessi accertati nelle ultime 24 ore (due a Cosenza) mentre il dato sui ricoveri oggi registra il segno meno, con un lievissimo decremento sia in area medica che nelle terapie intensive. Restano sempre la provincia di Reggio Calabria e quella di Cosenza a far registrare il maggior numero di nuovi positivi.

Sono +282 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano stati +231) incluse 4 persone residenti fuori regione e un migrante. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +74 contagi, Catanzaro +19, Crotone +30, Vibo Valentia +37, Reggio Calabria +117. Altra Regione o Stati esteri +5. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +2.236 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 74.789 casi totali da inizio pandemia.

Tre vittime, due a Cosenza. Salgono ancora i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale ancora il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 3.640, con un decremento di 77 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 69.855 con un incremento di 202 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si registrano tre decessi, due a Cosenza e uno a Reggio Calabria. con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che sale a 1.294.

Lievissimo calo dei ricoveri

Scende leggermente il numero dei posti letto occupati, con una diminuzione di un’unità nei reparti covid (tre nuovi ricoveri e quattro dimissione) e di due nelle terapie intensive. Sono complessivamente 133 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 124 si trovano nei reparti di malattie infettive (-1) e 9 in terapia intensiva (-2). Infine sono 3.507 le persone in isolamento domiciliare, 80 in più rispetto a ieri. Di queste, 262 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 296 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.504 (10.357 guariti, 147 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 862 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.703 (23.103 guariti, 600 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 276 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 270 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.860 (6.758 guariti, 102 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.686 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.840 (23.492 guariti, 348 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 253 (6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 245 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.665 (5.573 guariti, 92 deceduti)