Iss, Calabria a rischio moderato. L’incidenza sale a 81,4 ma resta bianca

GIZZERIA – Interruzione immediata del concerto di un noto rapper e sospensione delle attività per cinque giorni per violazione delle prescrizioni anti Covid. E’ accaduto in un locale di Gizzeria, in provincia di Catanzaro, a seguito di un controllo svolto dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme nell’ambito dei servizi straordinari in materia di contrasto alla diffusione della pandemia. I militari, nel corso dell’ispezione nel locale della zona denominata Pesci e Anguille della cittadina tirrenica del catanzarese dove era in corso l’esibizione dell’artista, hanno riscontrato che il pubblico presente in sala aveva disatteso la prescrizione di rispettare i posti a sedere avvicinandosi a ballare vicino al palco e non rispettando il distanziamento. La serata è stata subito interrotta con la contestuale elevazione della sanzione amministrativa prevista in materia di violazione delle norme anti contagio.

Nella stessa località i militari hanno proceduto al controllo di un chiosco ambulante in sosta sull’area marittima demaniale e adibito alla vendita di alimenti e bevande. E così è stata accertata l’assenza dell’autorizzazione rilasciata della competente autorità per l’occupazione del suolo pubblico mentre il titolare è stato sanzionato. I carabinieri sono stati inoltre impegnati in servizi contro la conduzione di veicoli in stato di ebbrezza, sanzionando due automobilisti trovati alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti.