Salvare le spiagge prima delle mareggiate: «obiettivo del Tavolo tecnico regionale»

COSENZA – Anche oggi è proseguita l’attività degli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile. Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 25 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 9 dalla Calabria, 4 dalla Campania, 3 dal Lazio e altrettante dal Molise, 2 rispettivamente da Abruzzo e Puglia, una ciascuna da Basilicata e Sicilia. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi – informa una nota – ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 18 roghi.

Roghi boschivi, la Calabria conta 5 vittime

Ed in Calabria si allunga anche la lista delle vittime per roghi boschivi: la quinta nella Regione. Stavolta a morire è stato un 78enne trovato semicarbonizzato ad Acquaro, in provincia di Vibo Valentia. Il pensionato uscito di casa per spegnere l’incendio che aveva investito il suo fondo sarebbe stato travolto dalle fiamme. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati oltre 215 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi boschivi.

Tra gli ultimi, quello a Capo Rizzuto, dove a Sovereto è andata a fuoco una pineta ed il vicino campeggio è stato temporaneamente evacuato. Sempre in Calabria è rientrato l’allarme per l’incendio sul monte Carci: quattro famiglie di San Basile sono rientrate nelle abitazioni, dopo che le fiamme erano arrivate a lambire la parte nord del comune italo albanese, mettendo in pericolo case e persone.