In Calabria +201 nuovi contagi. I ricoveri salgono al 14%, “allarme” da zona gialla

COSENZA – Tornano sopra quota 200 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, dove è tornato a salire anche il numero dei tamponi processati. Tre decessi a Cosenza (due di questi arrivano da alcuni riconteggi comunicati da parte dell’Asp) mentre quello che continua a preoccupare è l’incremento dei ricoveri che ha portato la nostra regione a raggiungere il 14%(+1%) dei posti letto occupati in area medica, un punto sotto la soglia massima del 15% che farebbe scattare la zona gialla da fine mese, attestato che l’incidenza è abbondantemente sopra i 50 casi ogni 100mila abitanti. Salgono anche le terapie intensive con 4 nuovi ingressi. Restano sempre quelle di Reggio Calabria e di Cosenza le province dove di registrano il maggior numero di nuovi positivi.

Sono +201 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +95) incluse 29 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +45 contagi, Catanzaro +22, Crotone +29, Vibo Valentia +1, Reggio Calabria +75. Altra Regione o Stati esteri +29. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +3.254 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 74.000 casi totali da inizio pandemia. Il tasso di positività scende leggermente e si attesta al 6,18% (ieri era all’8,18%).

Tre decessi, due da riconteggi. Casi attivi in lievissimo calo

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende di pochissimo il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 3.402, con un decremento di 11 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 69.319 con un incremento di 209 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si registrano tre decessi a Cosenza con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che è 1.279. A seguito di verifiche effettuate, l’Asp di Cosenza ha comunicato 2 decessi avvenuti a domicilio rispettivamente il 18/11/2020 ed il 14/12/2020.

Ancora in crescita i ricoveri

Aumenta ancora il numero dei ricoveri con un nuovo ingresso nei reparti covid (due ricoveri e una dimissione) mentre sale di 4 unità il dato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 121 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 110 si trovano nei reparti di malattie infettive (+1) e 11 in terapia intensiva (+4). Infine sono 3.281 le persone in isolamento domiciliare, 16 in meno rispetto a ieri. Di queste, 246 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 260 (17 in reparto, 2 in terapia intensiva, 241 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.445 (10.298 guariti, 147 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 900 (38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 858 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.515 (22.928 guariti, 587 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 302 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.767 (6.665 guariti, 102 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.506 (40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.463 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.680 (23.333 guariti, 347 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 188 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 182 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.638 (5.546 guariti, 92 deceduti)