Cinema sotto le stelle grazie al progetto “20 di Cinema”

CATANZARO – Un progetto per far splendere il Cinema all’aperto in un momento in cui tutti quanti noi abbiamo bisogno di sognare. Una serie di film scelti tra i più belli del momento, film premiati agli Oscar o classici per i bambini e per tutta la famiglia. E non solo. Un momento per stare insieme in sicurezza, facendo rivivere un quartiere in periferia che, attraverso il Cinema, avrà modo di essere popolato e abbracciato da tutta la comunità. Nasce così il progetto “20 di Cinema” che dal 18 agosto e fino all’inizio del mese di settembre, porterà il grande cinema nel cuore del quartiere Aranceto per regalare qualche sereno momento di svago alle famiglie, un modo per recuperare la socialità negata e ridimensionata dai lunghi mesi del lockdown.

“Il progetto nasce da un’idea del Cinema Teatro Comunale – spiega il direttore artistico Francesco Passafaro -. realizzata insieme al Centro Calabrese di Solidarietà e all’associazione Kinema, che non smetteremo mai di ringraziare. Abbiamo bisogno di ritornare a sognare, anche in compagnia sebbene nella massima sicurezza, e di recuperare spazi di socialità e svago che ci permettano di ritrovare una quotidianità prima di tutto interiore”.

Le proiezioni avranno inizio tra le 20,15 e le 20,30, in base alla durata del film, come da programma. Tutti i film saranno proiettati presso il Centro Sociale Aranceto, in Via Salemi 1Le prenotazioni possono avvenire anche online sul sito www.ilcomunalecz.it oppure telefonicamente chiamando allo 0961 741241. Oggi, sabato 21 agosto sarà la volta di “La La Land”, del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle. Ha ricevuto 14 nomination agli Oscar. Il film racconta la storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, interpretati rispettivamente da Ryan Gosling ed Emma Stone, realizzato come un musical contemporaneo che omaggia i classici film musicali prodotti a cavallo fra gli anni ’50 e ’60. Il titolo del film è sia un riferimento alla città di Los Angeles sia al significato di essere nel “mondo dei sogni” o “fuori dalla realtà”.

Domenica 22 agosto alle ore 20,30 si pensa ai più piccoli con “Toy Story 4”, mentre il 23 e 24 agosto alle 20.30 sarà la volta di “Dallas Buyers Club”, n film drammatico biografico americano del 2013 scritto da Craig Borten e Melisa Wallack e diretto da Jean-Marc Vallée con protagonisti Matthew McConaughey e Jared Leto. Il film racconta la storia di Ron Woodroof,un malato di AIDS diagnosticato a metà degli anni ’80 quando i trattamenti per l’HIV/AIDS erano poco studiati, mentre la malattia non era compresa e altamente stigmatizzata.

Il 25, 26 e 27 agosto ore 20,30 toccherà “The Father”, con Anthony Hopkins, Olivia Colman è tratto dall’omonima pièce teatrale, il film racconta di una figlia alle prese con un bizzarro e divertente padre affetto da demenza senile. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 2 Premi Oscar. Altro film da Oscar sullo schermo il 28, 30 e 31 agosto ore 20,30 si tratta di “Nomadland” che racconta la storia di una donna che dopo aver perso tutto decide di vivere da nomade. Si chiude in bellezza 1, 2 e 3 settembre ore 20,15 con “Crudelia”, un film del 2021 diretto da Craig Gillespie. La pellicola, con protagonista Emma Stone, è basata sul romanzo della scrittrice inglese Dodie Smith del 1956 La carica dei 101 e sul film animato della Disney del 1961 La carica dei cento e uno.