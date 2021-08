Ferragosto, appello di Spirlì «ai lavoratori sia concesso il meritato riposo»

CATANZARO – “Stravolgendo il programma prefissato e rinunciando ad altre iniziative, Matteo Salvini ha deciso di stare accanto alle comunità ferite, ai territori distrutti, al dolore profondo di tante famiglie che hanno perso i propri cari”. Così scrive in una nota il referente della Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

“Lunedì pomeriggio sarà a Gambarie per visionare lo scempio e la distruzione di piante secolari che mani criminali hanno incendiato ripetutamente. Migliaia di ettari andati in fumo, – prosegue Saccomanno – aziende scomparse, animali morti, vite umane spezzate nel tentativo di difendere il proprio bene con cui avevano convissuto per generazioni. Dinnanzi a tale catastrofe immaginabile, forse annunciata per la mancata programmazione, il cuore di Matteo Salvini e della Lega non è rimasto insensibile e, anzi, inizierà a battere sempre più forte per cercare di mettere in atto tutte quelle iniziative e misure che possano, in qualche modo, alleviare questo momento tragico e molto difficile”.

“Ci sarà, quindi, un sopralluogo ai territori distrutti – precisa il referente calabrese del Carroccio – e poi un incontro con i sindaci dei comuni interessati, gli imprenditori che hanno perso tutto, i soccorritori, i volontari, l’esercito, le guardie forestali, il presidente ed i responsabili del parco d’Aspromonte, tutti i soggetti che, con grandi sacrifici, hanno operato per poter, in qualche modo, cercare di salvare quel bene primario che è una risorsa dell’umanità. Una vicinanza per dimostrare che la Lega è accanto a tutti coloro che hanno subito danni incalcolabili e che ci sarà un impegno forte per cercare di programmare misure ed interventi immediati sotto tutti gli aspetti”.