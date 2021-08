Calabria in fiamme, Spirlì “situazione ancora grave”. Esercito a Mendicino

COSENZA – Continuano a crescere i nuovi contagi da coronavirus in Calabria dove si registra un numero che sfiora quota 300, mai così tanti dai primi giorni di maggio e con un minor numero di tamponi rispetto a ieri. Resta sempre quella di Reggio Calabria la provincia che fa continua a far registrare il maggior numero di nuovi positivi ma oggi ben 102 nuovi positivi si registrano anche in provincia di Cosenza. Torna a scendere il numero dei posti letto occupati in area medica ma dopo quasi una settimana si regista un incremento nelle terapie intensive. Anche oggi si registra un decesso.

Sono +299 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +212) incluse 10 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +102 contagi, Catanzaro +31, Crotone +23, Vibo Valentia +24, Reggio Calabria +109. Altra Regione o Stati esteri +10. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +2.881 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 72.978 casi totali da inizio pandemia. Il tasso di positività schizza verso l’alto e si attesta al 10,38% (ieri era al 6,78%).

