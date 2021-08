Incendi: il santuario di Polsi è quasi isolato, fedeli tornano indietro

REGGIO CALABRIA – Il Rettore don Tonino Saraco ha comunicato all’Ansa che “la strada principale è bloccata dalle fiamme, si accede solo da due vie secondarie delle quali una è una mulattiera”. Lunghe colonne di auto stanno tornando indietro e centinaia di pellegrini partiti ieri a piedi da Cinquefrondi stanno facendo la via del ritorno. Gli uomini della forestale hanno bloccato la strada al casello. I telefonini funzionano poco in questa zona e questo – riferiscono le parrocchie in pellegrinaggio – aggrava la difficoltà dei soccorsi”.

I pellegrinaggi al santuario della Madonna di Polsi, in Aspromonte, sono frequenti in questo periodo anche per il ritorno in Calabria per le ferie di molti calabresi che vivono fuori regione per motivi di lavoro. La festa solenne invece, è il 2 settembre.

Secondo quanto riferito dai pellegrini che questa mattina erano in cammino, a piedi, verso il santuario di San Luca, le fiamme lambiscono la strada che conduce al santuario della Madonna negli ultimi otto chilometri. Al casello dove sono stati bloccati i fedeli dalla forestale, perché procedere è troppo pericoloso, c’è una grande vasca per l’acqua che servirebbe in questi casi di emergenza ma attualmente – riferiscono i pellegrini della parrocchia di Cinquefrondi – è vuota. Intere distese di faggeti sono ridotte in cenere. “La situazione in questo momento è difficile”, conferma il rettore del santuario di San Luca, don Tonino Saraco.