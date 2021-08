Incendi, ripartito il rogo nella pineta di Siano. Fiamme in tutta la provincia

STEFANACONI (VV) – Una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri e dai carabinieri forestali in un’azienda agricola nelle campagne di Stefanaconi. Nell’area c’erano calcinacci derivati da opere di demolizione edile, di lavorazione del marmo, residui di pavimentazione, rifiuti cimiteriali, lapidi e parti di esse, con tanto di mezzo pesante pronto all’opera e non solo.

Gli animali trovati in condizioni non ottimali

Inoltre gli animali d’allevamento presenti nell’azienda sono stati trovati in condizioni non compatibili, custoditi in recinti angusti e in condizioni igienico-sanitarie non ottimali. Per loro è stata subito intimata, da parte dei veterinari dell’Azienda sanitaria provincia di Vibo Valentia, l’immediata pulizia straordinaria e l’adeguamento alla normativa in materia di allevamento. Al titolare dell’azienda è stato intimata la bonifica dell’area e l’immediato ripristino dello stato dei luoghi. Disposto dalla Procura il sequestro dei 130 metri cubi di rifiuti speciali trovati, previa campionatura e analisi da parte dei tecnici dell’Arpacal.

Zanna di elefante africano intagliata

Contestata anche la detenzione illecita di parti di fauna selvatica protetta dalla convenzione di Washington Cites. Durante le operazioni di controllo, è stata trovata una zanna di elefante africano, specie protetta e in via di estinzione, intagliata, del valore di circa 150.000 euro. La zanna è stata affidata in custodia ai Carabinieri Forestali Cities di Reggio Calabria per la successiva confisca e donazione a musei o scuole.