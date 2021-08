Depuratore Soverato, le precisazioni del legale della stazione appaltante

COSENZA – Tornano a salire i tamponi processati (oltre quota 4mila da ieri), risalgono anche i nuovi contagi covid in Calabria dove resta sempre quella di Reggio Calabria la provincia che fa continua a far registrare il maggior numero di nuovi positivi con oltre la metà dei contagi giornalieri. Nuovo lieve aumento dei ricoveri in area medica mentre si registra una vittima a Catanzaro.

Sono +212 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +92) incluse 8 persone residenti fuori regioni e un migrante. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +14 contagi, Catanzaro +29, Crotone +14, Vibo Valentia +18, Reggio Calabria +128. Altra Regione o Stati esteri +9. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +4.449 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 72.46 casi totali da inizio pandemia. Il tasso di positività scende e si attesta al 4,77% (ieri era al 5,58%).

Un decesso, casi attivi in ulteriore incremento

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, non si arresta la risalita delle persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 2.987, con un incremento di 114 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 68.211 con un incremento di 97 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto al dato di ieri scende il numero delle vittime. Oggi si registra un decesso a Catanzaro, con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che sale a 1.269.

Lieve incremento dei ricoveri in area medica

Anche oggi si registra un lieve incremento dei ricoveri nei reparti covid con 2 nuovi ingressi in area medica (in totale si registrano sei nuovi ricoveri e quattro dimissioni) mentre resta invariato il dato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 93 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 89 si trovano nei reparti di malattie infettive (+2) e 4 in terapia intensiva (+0). Infine sono 2.894 le persone in isolamento domiciliare, 112 in più rispetto a ieri. Di queste, 273 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 223 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 216 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10349 (10202 guariti, 147 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 914 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 877 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23059 (22479 guariti, 580 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 252 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6698 (6596 guariti, 102 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1197 (33 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1162 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23344 (22999 guariti, 345 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 128 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 124 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5608 (5516 guariti, 92 deceduti)