Eutanasia, in Calabria superate le 13mila firme per il referendum

COSENZA – Sono 250 i nuovi positivi, rispetto a ieri, al coronavirus in Calabria su 2.443 tamponi eseguiti; due i decessi. Nella regione, a oggi, il totale dei tamponi eseguiti e’ stato di 1.033.841, mentre le persone risultate positive al coronavirus sono 73.704. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.275, i guariti sono 68.955 (+231 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 103 (-1 rispetto a ieri) di cui 7 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 3.474 (+17).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 281 (15 in reparto, 1 in terapia intensiva, 265 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.400 (10.253 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 955 (39 in reparto, 3 in terapia intensiva, 913 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.413 (22.830 guariti, 583 deceduti);

– Crotone: casi attivi 266 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 261 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.763 (6.661 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 1.541 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1505 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.500 (23.153 guariti, 347 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 198 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.627 (5.535 guariti, 92 deceduti);

L’Asp di Cosenza comunica 94 nuovi soggetti positivi di cui 7 residenti fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 117 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione.