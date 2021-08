Sequestrato il depuratore di Soverato, fanghi nel torrente finivano in mare

CATANZARO – Dopo che l’associazione a tutela dei consumatori ha annunciato di aver depositato questa mattina un esposto in Procura corredato da numerose foto e da un video, per chiedere una verifica delle condizioni di efficenza di tutti i depuratori della costa, l’assessore al turismo Fausto Orsomarso ha voluto replicare alle parole di Francesco Di Lieto, presidente del Codacons.

«Mi dispiace deludere il Codacons, ma qui non c’è nessuno che ricorre all’omertà. Anzi, il contrario. Non a caso, rispetto a un passato di sofferenze e disinformazione, serviva ed era urgente fornire spiegazioni precise rispetto alla situazione del nostro mare». Orsomarso nella replica alle affermazioni del Codacons sottolinea: «Anche se il mio assessorato non ha responsabilità dirette circa lo stato di pulizia del mare, visto che sono appannaggio di Comuni, Capitaneria di porto e assessorato all’Ambiente, sono stato io – prosegue Orsomarso – a chiedere a tutti i soggetti coinvolti di fare più controlli su eventuali scarichi abusivi e a invocare l’intervento delle Procure. La Regione non è rimasta ferma e, assieme al collega De Caprio, pochi giorni fa abbiamo presentato un programma di interventi, quantificati in 98 milioni di euro, che in futuro incideranno sul funzionamento della depurazione regionale».

«La fioritura algale è un fenomeno complesso»

«Bisogna considerare un fenomeno naturale rispetto al quale il Codacons farebbe bene a non banalizzare o fare sorrisini. Si tratta della fioritura algale – aggiunge Orsomarso – la cui presenza è stata certificata anche dalle Procure e dalle analisi dell’Arpacal. La fioritura algale è un fenomeno complesso: si tratta di micro-organismi naturali che, a una determinata temperatura dell’acqua, con determinate correnti e in determinate zone, producono quell’effetto schiumoso che, di certo, non favorisce l’attrattività di alcuni tratti del nostro mare».

«Al Codacons – conclude Orsomarso – chiedo dunque meno licenze poetiche nei confronti di chi, come me, forse per la prima volta in Calabria, ha inteso fare un’operazione verità. Detto questo, è chiaro che i Comuni e gli enti che sbagliano devono pagare e assumersi le proprie responsabilità, perché tutti noi desideriamo ammirare un mare meraviglioso e capace di attirare migliaia e migliaia di visitatori nelle nostre splendide località turistiche».