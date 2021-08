Calabria assediata dagli incendi, 150 al giorno. Draghi firma il Dpcm, mobilitata la ProCiv

COSENZA – Contagi più che dimezzati rispetto a ieri in Calabria dove a preoccupare oggi è il netto di ricoveri nei reparti covid, mai così tanti tutti insieme da almeno due mesi che porta il totale, tra area medica e intensive, poco sotto i 90 posti letto occupati in totale. Rispetto a ieri oggi non ci sono vittime, mentre scende rispetto a ieri il numero di tamponi processati. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +2.154. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 72.163 casi totali da inizio pandemia. Sono +104 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +238) incluse 2 persone residenti fuori regioni. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +22 contagi, Catanzaro +2, Crotone +7, Vibo Valentia +24, Reggio Calabria +47. Altra Regione o Stati esteri +2. Tra tamponi processati e positivi riscontrati, il tasso di positività scende e si attesta al 4,83% (ieri era al 7,06%).

Nessun decesso, sempre su i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a risalire il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: sono 2.820 i casi attivi, con una aumento di 42 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 68.077 con un incremento di 62 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto al dato di ieri oggi non si registrano decessi, con il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia che è 1.266.

Crescono i ricoveri in area medica

Impennata di ricoveri nei reparti covid con 10 nuovi ingressi negli ospedali calabresi (solo a Cosenza non si registrano nuovi ricoveri) mentre resta invariato il dato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 88 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 84 si trovano nei reparti di malattie infettive (+10) e 4 in terapia intensiva (+0). Infine sono 2.732 le persone in isolamento domiciliare, 32 in più rispetto a ieri. Di queste, 239 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 217 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 211 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10322 (10177 guariti, 145 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 976 (32 in reparto, 1 in terapia intensiva, 943 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23002 (22423 guariti, 579 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 247 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6676 (6574 guariti, 102 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1030 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 998 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23316 (22971 guariti, 345 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 111 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 107 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5607 (5515 guariti, 92 deceduti)