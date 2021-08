Manomissione del ripartitore idrico di Trepidò. Indagato il sindaco Nicola Belcastro

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Caldo, code sulle strade e per prendere i traghetti verso le isole, stazioni e aeroporti affollati e lunghe code verso le località turistiche. Sono iniziate ieri le vacanze per molti italiani: 4 su 10 si sono messi in viaggio e giornata di ‘bollino nero’ per il traffico ma anche per il caldo rovente.

Anche oggi, domenica 8 agosto, i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si sono attestati oltre le tre ore e, pertanto, sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” si segnalano rallentamenti con code in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni. Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 2 km, a partire dallo svincolo di Santa Trada. Come da prassi, al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per il traffico proveniente da Reggio Calabria. Inoltre, in prossimità della rampa di svincolo, il personale di Anas e della Protezione Civile è impegnato, come nella giornata di ieri, a prestare assistenza agli automobilisti, distribuendo bottigliette d’acqua. Ieri è stata una giornata da bollino nero con la situazione che si è normalizzata solo intorno alle ore 21. Fino alle 22.00 di oggi è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Il traffico sostenuto riguarderà anche oggi in particolare i principali itinerari turistici calabresi: oltre alla A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in sempre Calabria. Oltre 4 italiani adulti su 10 (41%) quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza. In molti hanno infatti ritardato la partenza solo a ridosso di Ferragosto a causa dell’incremento dei contagi, secondo quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè. Sono 20,8 milioni gli italiani che hanno scelto questo mese per andare in vacanza, anche se in leggero calo rispetto allo scorso anno (-1%). A mancare sono però, secondo le stime, circa 4 milioni di turisti stranieri. Sul fronte del movimento di turisti, tutte le autostrade e le principali statali sono trafficate. Torna un buon trend di presenze all’aeroporto romano di Fiumicino dove da ieri è aperto, oltre al terminal 3, anche il terminal 1 che era rimasto chiuso negli ultimi 17 mesi a causa dell’emergenza Covid.