Covid: sale ancora il numero dei positivi in Calabria (+238). C’è anche una vittima

CATANZARO – Ieri i positivi erano +235 e oggi sono +238 a fronte di 247 tamponi in più rispetto al bollettino di ieri (3.373 test rispetto ai 3.126 di venerdì). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.011.109 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 72.059. Nei dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aspe della Regione Calabria, si registra il decesso di una persona nel territorio della provincia di Crotone che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 1.266. Buone notizie sul fronte dei ricoveri con -2 unità nei reparti di area medica, dove i pazienti ricoverati sono in tutto 74 mentre si registra un paziente in meno in terapia intensiva. In rianimazione in Calabria ci sono 4 pazienti. Attualmente sono 2.278 le persone positive e 2.700 le persone in isolamento. Sono +130 i guariti rispetto ai dati di ieri.

Dei 238 nuovi positivi il numero più alto di nuovi contagi arriva dal territorio della provincia di Reggio Calabria con +91 casi. Segue Cosenza con +65 contagi, +28 si registrano a Catanzaro, +23 nel territorio Vibonese e 21 nella provincia di Crotone. Sono +10 infine i casi provenienti da Altra Regione o Stato Estero. L’Asp di Catanzaro e di Crotone, comunicano rispettivamente che dei 29 e 27 soggetti positivi di oggi, uno ciascuno per territorio è residente fuori regione. Cinque positivi di ieri sono stati spostati nel setting fuori regione. L’Asp di Cosenza infine specifica che un caso, in precedenza compreso tra i ricoverati residenti in regione, è stato riportato tra i guariti fuori regione, in quanto è stata accertata la reale residenza. Infine un nuovo ricovero (non in terapia intensiva) riguarda un residente fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 215 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 10322 (10177 guariti, 145 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 977 (32 in reparto, 1 in terapia intensiva, 944 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 22979 (22400 guariti, 579 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 247 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 242 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 6669 (6567 guariti, 102 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1002 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 973 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 23297 (22952 guariti, 345 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 93 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 5601 (5509 guariti, 92 deceduti).