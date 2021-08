Brucia la Calabria, 65 interventi in 12 ore. Ancora attivi 5 canadair

COSENZA – Un appello a donare il sangue per fare fronte all’emergenza in atto dovuta alla carenza estiva. A lanciarlo è la Croce Rossa Italiana (Cri). Dall’inizio dell’esodo estivo a partire da luglio, spiega la Cri, sono circa 400 le sacche di sangue e plasma mancanti ogni giorno e questo “mette a rischio fino a quasi 2000 pazienti”. “I primi dati che abbiamo ci dicono che le criticità riguardano l’intero territorio nazionale, ma le carenze colpiscono soprattutto molte regioni del Centro-Sud”, spiega Paolo Monorchio, referente nazionale per la Donazione del Sangue della Cri. L’emergenza sangue, rileva la Cri, è un problema concreto, visto che la partenza per le vacanze contribuisce a interrompere i consueti flussi di raccolta.

Si tratta di un periodo nel quale anche le Regioni più virtuose riscontrano delle difficoltà. Il Covid, poi, sottolinea la Croce Rossa, “ha reso il problema ancora più grave. Secondo i dati pubblicati dal Centro Nazionale Sangue, nell’ultimo anno le donazioni sono diminuite in media del 10% su tutto il territorio nazionale per effetto del virus e della conseguente paura del contagio”. “Questi dati, soprattutto con l’emergenza sanitaria in atto, non possono essere ignorati. Dobbiamo rivoluzionare il punto di vista e iniziare a pensare ad una vera e propria cultura della donazione del sangue e del plasma – afferma il presidente della Cri, Francesco Rocca – che deve essere sostenibile e continuativa nel tempo. Perché non dovremmo trovarci mai in una situazione di carenza. Questo può avvenire soltanto attraverso un’attenta e rigorosa programmazione delle donazioni. Il Covid-19 ci ha ricordato l’importanza del bene comune anche e soprattutto per il bene del singolo. È necessario disporre di un adeguato numero di donatori periodici, coscienti del valore del loro gesto, sui quali poter contare tutto l’anno, festività e vacanze comprese”. “In un momento così delicato e difficile per tutto il Paese, ognuno di noi – aggiunge Monorchio – può fare la differenza contribuendo, in maniera concreta, attraverso una donazione di sangue o di plasma. L’appello è quindi a programmare adesso la propria donazione, chiamando i centri di raccolta più vicini”.

Un invito che la Croce Rossa Italiana rivolge a tutti, giovani e adulti in condizioni di buona salute e con uno stile di vita sano e che, quest’anno, l’Associazione vuole rafforzare attraverso la campagna #DonaCheTiTorna realizzata grazie al contributo non condizionato dell’azienda bio-farmaceutica Bristol Myers Squibb, con il collettivo dei content creator di Casa Surace, in collaborazione con Show Reel Agency. Online da oggi, sui canali social media di Casa Surace e della Cri, il secondo video realizzato dal gruppo influencer con l’obiettivo di sensibilizzare un pubblico sempre più vasto su questo importante tema.