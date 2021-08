Guerra per l’acqua, sindaco Cotronei: “avevo avvertito Sorical delle manovre”

COSENZA – Non si arresta la risalita dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria che oggi fa registrare il dato più alto di nuovi positivi negli ultimi tre mesi e con un numero di tamponi in aumento rispetto a ieri e sopra quota 3mila. Aumento di casi trascinato dai dati nel reggino dove oggi si registrano ben 113 nuovi casi e dalla provincia di Cosenza con una cinquantina di nuovi positivi. Rispetto a ieri non ci sono vittime, mentre un dato positivo resta quello dei ricoveri (a cui si guarda per non finire in zona gialla) che anche oggi rimane quasi invariato, con l’aumento di una sola unità nei reperti covid (tre nuovi ricoveri e due dimissioni) e nessuno nelle intensive. Sono +235 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +164) inclusi 5 migranti e 4 persone residenti fuori regioni. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati processati ++3.126 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 71.821 casi totali da inizio pandemia.

In provincia di Cosenza +53 nuovi positivi

I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +53 contagi, Catanzaro +20, Crotone +29, Vibo Valentia +11, Reggio Calabria +113. Altra Regione o Stati esteri +p. Tra tamponi processati e positivi riscontrati, il tasso di positività sale ancora e si attesta al 7,52% (ieri era al 6,00%).

Nessun decesso, nuova risalita dei casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a risalire il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: sono 2.671 i casi attivi, con una aumento di 142 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 67.885 con un incremento di 93 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto al dato di ieri oggi non si registrano decessi, con il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia che è 1.265.

Un ricovero in area medica

Come ieri il numero dei posti letto resta stabile, con un solo ingresso nei reparti covid e nessuno nelle terapie intensive. Sono complessivamente 81 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 76 si trovano nei reparti di malattie infettive (+1) e 5 in terapia intensiva (+0). Infine sono 2.590 le persone in isolamento domiciliare, 141 in più rispetto a ieri. Di queste, 234 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 203 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 198 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10306 (10161 guariti, 145 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 987 (34 in reparto, 1 in terapia intensiva, 952 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22904 (22325 guariti, 579 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 241 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6654 (6553 guariti, 101 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 931 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 901 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23277 (22932 guariti, 345 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 72 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5599 (5507 guariti, 92 deceduti).