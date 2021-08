In Calabria contagi raddoppiati (+123), ma nessun nuovo ricovero. Positività al 3,56%

COSENZA – Raddoppiano rispetto a ieri i nuovi contagi da coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ma con un numero praticamente triplo di tamponi effettuati, tornati ben oltre sopra 3mila. Come ieri si registra un decesso mentre il dato più importante (quello a cui si guarda per non finire in zona gialla) riguarda i ricoveri che restano praticamente invariati rispetto a ieri con zero nuovi ingressi sia nei reparti che nelle terapie intensive.

Sono +123 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +167) inclusi 3 turisti residenti fuori regione e un migrante. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati processati +3.451 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 71.271 casi totali da inizio pandemia.

Una vittima, in lieve calo i casi attivi

I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +14 contagi, Catanzaro +14, Crotone +20, Vibo Valentia +8, Reggio Calabria +63. Altra Regione o Stati esteri +4. Tra tamponi processati e positivi riscontrati, il tasso di positività scende e si attesta al 3,56%. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende leggermente il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: sono 2.840 i casi attivi, con una diminuzione di 53 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 67.174 con un incremento di 175 persone nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 non è stata registrata una vittima a Reggio Calabria, che porta il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia a 1.257.

Nessun nuovo ricovero

Come detto resta invariato rispetto a ieri il numero dei ricoveri sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Sono complessivamente 76 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 71 si trovano nei reparti di malattie infettive (+0) e 5 in terapia intensiva (+0). Infine sono 2.764 le persone in isolamento domiciliare, 53 in meno rispetto a ieri. Di queste, 224 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

ASI ATTIVI 181 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 176 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10268 (10124 guariti, 144 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1391 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1358 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22341 (21764 guariti, 577 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 173 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 168 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6638 (6537 guariti, 101 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 808 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 781 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23194 (22854 guariti, 340 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 59 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5589 (5497 guariti, 92 deceduti)